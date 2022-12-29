المقالات

درسٌ قاسٍ في السياسة لأصحاب صفقة ضمانات الكاظمي البائسة

53 2022-12-29

حازم أحمد فضالة ||

 

    كنا قد كتبنا تحذيرنا لأي كتلة أو شخصية أو جهة؛ عقدت (صفقة ضمانات الكاظمي)؛ لحمايته من القضاء العراقي، في صفقة تبادل منافع شخصية وحزبية، كان تحذيرنا لهم بعنوان:

المصلحة العليا للشعب العراقي أولًا

(ضمانات الوهن لن نغفرها لكم (https://t.me/Writing_Analysis/2806))

بتاريخ: 2-كانون الأول-2022، وما زلنا نلتزم بكلمتنا.

    بعد أن قررت أميركا، بيع الكاظمي وشرذمته من أبو رغيف فصعودًا، بمقال في صحيفة الواشنطن بوست؛ ظهر الضعف السياسي الفظيع لدى رُعاة (صفقة ضمانات الكاظمي)، وفُضِحَ نظرهم القصير، وبدائيتهم في العمل السياسي، وأفقهم الضيق، وانحسارهم بالسياسة المحلية دون الإقليمية والدولية!

    كان رُعاة (صفقة ضمانات الكاظمي) لَيَقعوا فريسة سهلة للأميركي خبير الأفخاخ، لو لا هذه التحذيرات التي أطلقناها مع مجموعة محترمة من الكُتَّاب والمدونين والقنوات، على وسائل التواصل.

    لاحظوا الكاظمي هنا في بيانه الذي ربما كتبه له مستشاره الغبي مشرق عباس اليوم، يتهم به (القضاء)، ويقول إنَّ القضاء مطلع على لجنة أبو رغيف وتفاصيلها، وكلها بأوامر قضائية! وهو يتصور أننا نسينا الآتي:

1- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (169/ اتحادية/2021) في (2-آذار-2022)، بإلغاء الأمر الديواني رقم (29) في (27-8-2021) الذي أصدره الكاظمي بتشكيل (لجنة أبو رغيف)!

2- كتاب (وزارة العدل - دائرة كاتب العدل في الكرادة) ذا العدد (6219) بتاريخ: 10-آذار-2022، الذي أمهلت به وزارةُ العدل الكاظمي (8) أيام؛ على أن ينفذ قرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور آنفًا، أو يُحاسَب الكاظمي على وفق أحكام المادة (329-1-2) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) سنة 1969.

    الأميركي يا سادة، ليس صديقكم، ولن يكون يومًا صديقكم، ولن يرضى عنكم أو يثق بكم؛ ولو صببتموه ذهبًا ونفطًا وتنازلات صبًّا! فتعلموا هذا الدرس جيدًا، ولا تكونوا أميركيين أكثر من الأميركي نفسه! وكما الأميركي باع الكاظمي اليوم، يبيعكم غدًا كما حاربكم بالأمس وفتح عليكم بوابات الإرهاب.

 

 

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التقوى فناء الروح في محبة الزهراء عليها السلام...
مابين فاطمة ام الائمة ع ....والامام الحسين ع
منذ متى عشت مترفاً ؟!
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
درسٌ قاسٍ في السياسة لأصحاب صفقة ضمانات الكاظمي البائسة
العراق والصراع العالمي
الحرب الناعمة أو اللا مرئية
الامام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) وأنا والأحداث
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
الشيعة بحاجة لقائد..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.03
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك