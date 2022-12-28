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حديث الكوستر ( عمبه لو عنبه)


د. قاسم بلشان التميمي ||

 

·        حديث الكوستر كوميديا سوداء

 

سائق الكوستر فرحان الغضبان سمع ( كلام عالي وصياح وهوسه بين الركاب) فقال لهم ( يابه خير شكو شنو هاي الهوسه) فرد عليه مجموعة من الركاب بصوت واحد ( عمنا فرحان هاي مو هوسة هذا حوار ونقاش بين الركاب على موضوع مهم جدا حول اسم العمبة او العنبة ، حيث يرى الحجي ابو ستار وجماعته ان الاسم الصحيح هو عمبة اما ابو هوبي وام فلاح  واخرون يرون ان الاسم الصحيح هو عنبة ، ونحن نريد ناخذ رايك يافرحان شدكول شنو الصح عمبة لو عنبة ) فرد عليهم فرحان الغضبان ( تفضلوا الكل ينزل من الكوستر لأنه وصلنا نهاية الخط)، وبعد ان نزل الجميع وغادروا الكوستر ردد فرحان الغضبان مع نفسه قائلا ( لا أهواية راح نبني ونصلح البلد واحنا ما متفقين على عمبة لو عنبة ،اووووف خبلني هذا ال ؟ ) وانتهت حلقة اليوم على أمل ان يتم الاتفاق على اسم عمبة لو عنبة.

 

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