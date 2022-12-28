المقالات

الحكومة والمعول الأميركي


المهندس الأستشاري رحيم المالكي ||

                                  

من قذارة السياسة أستخدام العملة الاجنبية لأرغام الشعوب الرافضة لهيمنة وبلطجة السياسة الأميركية مثل استخدام الدولار كسلاح سياسي حين توفر البيئة المناسبة لذلك كوجود حكومة ضعيفة تخنع لأسيادها هنا يتضح شجاعة الحكومة بغض النظر من تكون علاوية أو سودانية وما بينهما من حكومات شتى مرهون بالتصرف الشجاع الوطني الغير تبعي متخذة من قول أمام المتقيين ما ضاع حق خلفه مطالب.

 يا أهل الحظ والبخت إن كان فيكم يا من تصدتم للمشهد السياسي الهش تعلمون إن كل شيئ من الطماطة للدواء مرتبط بالدولار الملعون  لماذ لا تتحررون منه وكل شيئ صنع في الصين صدروا نعمة الله ( النفط) والتي أصبحت نقمة على الفقراء وتخمة للأغنياء من خلال السياسة؟!

  صدروه بالين الصيني بدلاً من الدولار المشئوم وأدفعوا ديون أيران بالتومان مقابل الغاز المستورد ليوم الدين والبديل لسوء الادارة النفطية بحرق الغاز المصاحب عبثيا وأدفعوا ضرائب الشهادات المزورة بالليرة اللبنانية!

 البلد ستبقى اخباره غير سارة واحوال شعبه غير مريحة ما دام تدوير خلالات العبد السياسية يتم تدويرها منذ عقدين من الزمن وإلى حيث دماء وجوع العراقيين عمي الله وكيلكم والعباس كفيلكم أبسط مواطن عراقي يعرف بأن 90%  استيرادنا من الصين من الأبرة والمخيط وأعلام الزيارات والسيارات وووووو صدروا نفطكم بالين الصيني وسينطمر الدولار الأميركي ليوم يبعثون.

  بس هاي يرادلها زلم زينة گلوبها على العراقيين مو ذيول جذابة وواضح بيت الگصيد مع أعتزازي للنزر اليسير جداً جداً جداً لعنة الله ع كل سارق وحرامي أستفاد من مركزه الوظيفي وسرق قوت عيال فقراء ومساكيين شعبه ليملئ بطنه وبطون عشيرته ومقربيه من السحت الحرام غلس يا شعب وحيل بيك وابو زايد        

 

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
الشيعة بحاجة لقائد..!
حديث الكوستر ( عمبه لو عنبه)
الحكومة والمعول الأميركي
اسعار الصرف مصدر اضطراب جديد
من يصلح الملح إذا الملح فسد؟!
الوطن والمواطن..حقوق تبادلية
التطرف احيته أحداث سبتمبر الوهابية  
التقرير الطبي الأولي لإصابة الزهراء" عليها السلام"
شين جين..الرئيس الصيني رجل الاستثناء ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك