شين جين..الرئيس الصيني رجل الاستثناء ..!

عباس الاعرجي ||

إعذروني إذا ما وجدتم خللاً في ترتيب الكلمات ، واعذروني إذا أحسستم أنني مضطرباً قلقاً مشتت الفكر .

فوالله حقي وسامحوني ...

لأني ... لست إنسانأً بليداً فاقد الاحساس .

شين جين ، ياسيادة الزعيم ، مهلاً مهلا ، لقد أُصبْتُ بالدوار وفقدان التوازن ؟

حقا أصابني الذهول ، لان هذا الشخص يحكم دولة تعداد نفوسها ، يربو على المليار ونصف المليار ، دون أن تطنطن أسماعنا أصوات ضجيج وصخب واحتراب .

فكيف لهذا المخلوق الاستثنائي ، أن يدير هذه الجموع الغفيرة ، وهو لا يملك مقعدا دينيا في مجلس نواب الديانات .

ولم يكتفي هذا الرجل بهذا الإنجاز فحسب ، بل بسط ذراعيه في أرجاء المعمورة ، مناديا أرباب الديانات والملل وأهل الاهواء والنحل ، هلموا إلينا ، لنبني لكم الاوطان نحن الملاحدة ، ونبني لكم المساجد كي تُصلوا فيها في ساعة خلوة مع الله ، ونبني لكم أيضاً دوراً للأيتام ، بعد أن عجزتم عن بناءها وبناء من فيها .

فتهافتت إليه الاقوام في القمة العربية الصينية ، التي أقيمت في أرض الححاز مؤخرا ، من كل فج عميق ، وهم من كل حدب ينسلون ، يستميحونه عذرا عن التأخير .

فرحب بهم الرئيس الصيني شين جين مشكورا وقال لهم .إن الارض لمن يزرعها ولمن يحييها ويعمل بها ، فها نحن الملحدين حسبما تدعون ، قد بنينا وصنعنا ، ووصل صنيعنا الى أضراس أفواهكم التي تلوكون بها .

لا لمن يتبجح بشعارات فضفاضة ليس لها رصيد على أرض الواقع .

وأخيرا نقول للذين في جماجمهم خلايا تتحرك ، إن الظاهرة الصينية تحتاج منا ومن الجميع الى مراجعة ووقفة تأمل ، فمن المحتمل أن هناك عطب في المنهج الذي يتعاطاه الفرد المسلم .

.(إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده) .

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