الحرب الناعمة وإغتصاب العقول .

عباس الاعرجي ||

الحرب الناعمة هو مفهوم صاغه الامريكي البروفيسور جوزيف ناي وكيل وزارة الدفاع الامريكية السابق ، وعميد كلية العلوم السياسية ، في جامعة هارفرد عام ١٩٩٠ .

هذا المفهوم يجيز باستخدام كل الوسائل المتاحة للتأثير في الاخرين ، باستثناء الاستخدام المباشر للقوة العسكرية ، والترويج للنمط السلوكي والقيادي الامريكي .

وقد وجد الامريكي في الحرب الناعمة الطريقة المثلى لاخضاع الاخرين والسيطرة على عقولهم ، ولكن كيف يحصل ذلك ؟ الواضح من خلال الكتابات والدراسات في المعاهد والجامعات الغربية ، توصلوا الى نتيجة مفادها ، إن جعل الآخر خاضعاً بالكامل يتوقف على تغيير القوالب والانماط الماهوية للمجتمع وتغيير القيم الحاكمة فيه .

عفوا سادتي الكرام خروج اضطراري لو سمحتم : ليكن في علم الجميع ، أنا أعتقد إعتقاداً راسخاً ، بأن كل هذا التطور وهذه الاكتشافات التي حصلت عند غير المسلمين ، وحتى نظرية جوزيف التي أتحدث أنا عنها الان ، تحدث بها القرآن وكذلك السنة النبوية الصحيحة ، فما من تطور أو أكتشاف إلا وله أصل في قرآن أو في سنة ، ولكن ابتعاد المسلمين عن هذين المصدرين هو الذي أدى الى هذه النتائج الوخيمة .

وما يعضد كلامي هذا ، استمع عزيزي القارئ الى هذه الجوهرة من جواهر علي عليه السلام ، وماذا قال للحسنين عليما السلام في إحدى فقرات وصيته لهما قبل الرحيل : الله الله في القرآن لايسبقكم بالعمل به غيركم .

فالجماعات التي سبقتنا بالعمل بالقرآن من غير المسلمين ، قد جنت ثمار الاسبقية . فاصبحوا هم الاسياد ونحن التابعون الخانعون الجاهلون ، وهذه الحقيقة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار .

فلنعد الى صلب الموضوع ، فقد خطى العالم الغربي وامربكا بالدرجة الاولى وربيبتها اسرائيل ، خطوات جبارة وغير مسبوقة ، في تبني وتفعيل وتطبيق هذه النظرية وهذه الحرب ، لتحل بالتدريج محل الحرب الصلبة او الخشنة او العسكرية . او تكون صاحبة الكأس المعلى في ترتيب الاولويات .

خطورة الحرب الناعمة هذه - وهنا مربط الفرس ومحل الشاهد لهذه المقدمة - أنها غير مشخصة لجهة ، وليس لها رأس محدد .

ان الافاعي وان لانت ملامسها ... عند التقلب في أنيابها العطب .

يقول الدكتور والباحث اللبناني فردريك معتوق ، إن الاعلام والهواتف الذكية يعدان الوسيلة الاخطر والاشد فتكاً بالجهات المستهدفة .

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