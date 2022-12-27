المقالات

لنتحسس أمر يوسفنا..!


إيمان عبد الرحمن الدشتي ||

 

يعقوب النبي فقد بصره بنحيبه على فراق وليِّ عصره ولده يوسف عليهما السلام، ولم يهجع في البحث عنه ولم يستسلم ولم يستكين، فهل تعاملنا مع وليِّنا بأنفاس موجوعة يعقوبية؟!

خرجتُ إلى باحة الدار فجراً فأحسست ببرودة الطقس، وإذا بفكري يسرح ليتفقد غائبا أبعدته السنون العجاف، وفي مقلتيَّ قد تزاحمت الدموع، فتساءلت: كيف حال إمامي الآن؟ وهل من الوفاء أن لا أستشعر حاله قبل هذا الوقت؟! كيف لجفن  المحب أن يمر عليه الوسن وحبيبه ليله مسهّد؟!

كيف سيكون حالنا لو أن أحد أحبابنا خارج البيت في هكذا أجواء، وهو ليس بكامل عدته الملائمة؟ ألا نتألم إن علمنا أنه ليس على ما يرام؟! فكيف بأغلى الأحباب؟!

نعلم أن إمامنا بلا مأوى! ولا سقفاً يحميه! نعلم أن المصائب من كل صوب تتقاذف قلبه الشريف! ومصيبة هذه الليالي من أعاظمها، حيث يُفجع برحيل جدته الزهراء (عليها السلام) وهي كسيرةُ الضلعِ ملطومةُ الخدِّ مسقطةُ الجنين، وفؤادها خزانة الألم على ترك أبي الحسن وأولادهما، يصارعون الم فراقها بين أناس ما عرفوا حقهم ومنزلتهم! فأي حال فيه إمامنا؟!

أيحقُّ لنا أن لا نتفقده ونسأل عنه، ونحن نعلم أن ذلك يهون عليه أوجاعه ويؤنسه في غربته؟! ألسنا ممنْ إدَّعينا محبته وهو ليس له غيرنا؟ لماذا لا نثبت صدق إدِّعائنا؟!  كم جميل أن نناجيه ليطمئن أن له أعواناً يفزعون له في شدته وألمه؟! لماذا لا نشعره أنه حاضر في وجداننا بأبي هو وأمي؟!

يعقوب النبي على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لم يستكين ولم ييأس من البحث عن غائبه، كان يوصي المسافرين بأن يستعلموا خبره ويتفقد العائدين من السفر وكله شوق في سماع نبأ عن ضالته، لم يقر له قرار حتى جاءه البشير حاملا عطر قميصه، عطرا سرى في عروقه فأحيا ما قد مات منها، فأبصر جمال الدنيا التي فيها يوسفه.

أئمتنا عليهم السلام، قد ألقوا على عيون عشاق قائمهم قميص الإنتظار معطرا بعطر الأمل، أرشدونا إلى طريقه من خلال ما رووا من أحاديث، أكَّدوا أنه (أرواحنا فداه) منتظِرٌ، لأنصار قادرين معه على تحمل عبئ المشروع الإلهي، ليحوّل دنيانا لأخرى لم يشهد جمالَها أحدٌ قط، فلماذا نغفل عن ذكره ولا نبحث عنه بحث العاشق الولهان بين مفردات تلك الأحاديث؟! أنسينا أن أمره بغتة وستسقط عندها كل بطانة ووليجة؟!

 يا لخزي التائهين الغافلين الضالين عن سبيله! فلربما سيقولون له يوماً "إن لم يتداركوا أنفسهم": (إرجع يابن فاطمة، لا حاجة لنا بك!)

لنكن يعقوبيين في علقتنا بولي عصرنا، نملأ ساعاتنا بشذى رفقته، فهو قريب منا، يسمعنا إذ نناجيه ويجيبنا ويستأنس بنا، لا يحول بيننا وبينه إلا سِتار الغيبة، فلنتحسس أمره لعلنا نوفق للقياه.

 

 

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العالَم يدخل مرحلة سباق التسلّح ..!
صراع الاباطرة !؟
دفاع الزهراء عليها السلام عن إمام زمانها
الولي الفقيه الجندي المعلوم للحجة
كوكب الأرض يبحث عن منقذ من الفساد /1
لنتحسس أمر يوسفنا..!
‏قضية ارتفاع الدولار تستغل  سياسيا..!
نسبية التغير والتطور… 
غير القوّة لا حل..!
متى نتعلم الدرس ..؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك