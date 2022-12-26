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الفرص السانحة  في شهر العسل 

85 2022-12-26

عباس  الزيدي ||

 

محطات متعددة للعملية السياسية  افرزت فرص غير قليلة للعراق ان يقوم بعملية  تغيير كبيرة منها اخراج المحتل نهاية 2011 والانتصار على داعش وفرض شروط المنتصر واليوم السيد السوداني  امام فرصة كبيرة ونادرة

ولديه مقومات للنجاح اكثر  من غيره

اولا _ يستطيع  فتح خطوط تواصل مع المرجعية الرشيدة

ثانيا _ يستثمر الفورة الشعبية  الطامحة للتغيبر

ثالثا _ وجود الحشد وفصائل  المقاومة

رابعا _ نخب واعية وطاقات  وطنية جبارة 

يستطيع من خلال ماتقدم  تحقيق التالي

1_احراج  الاحتلال الامريكي والانعتاق من سطوته  واملاءاته  وتدخلاته

2_ أستثمار الاغلبية النيابية لاعادة النظر في كثير من فقرات الدستور بل وحاى شكل النظام السياسي

3_ تشكيل فريق امني لمواجهة الارهاب ومعالجة الخروقات في العديد من الاجهزة التي عمل الكاظمي  على اضعافها

4_ في ظل ازمة  طاقة عالمية باستطاعة  السوداني  تحقيق قفزات اقتصادية  وتحقيق شي من الرخاء او الاستقرار الاقتصادي

5_ تاهيل البنى التحتية والتاسيس للمشاريع  الاستراتيحية

6_  تحجيم الفساد والمفسدين اذا لم  يتم القضاء على مافيات  الفساد

7_ تاميم الأصول  والمقدرات الوطنية التي ذهبت للمافيات تحت عناوين الاستثمار

هي فرصة لن ولم تتكرر  لقلب الكثير من المعادلات وهلاف ذلك سيجد  السوداني والاطار نفسهما من الخاسرين  ولن يستمر هذا  الهدوء  بعد انتهاء شهر العسل _ تلك الفترة التي منحتها الادارة الامريكية  الخبيثة  لقوى الاطار

 

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