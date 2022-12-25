المقالات

قصة حبي له..


منار العامري ||

 

مع حلول اول خيوط الفجر البنفسجية، وهبوب نسيمه البارد الممزوج بموجات الدفء التي تبثها المدفأة، طرقت اُذُنَـيَّ اصوات ابريق الشاي، الذي كان سعيداً في كفّ امي، وهي تجول به مابين الكؤوس، لتسكب فيه من حنانها شيئاً، لعلّنا نهجر بقايا النعاس العالقة في اجفاننا قبل موعد المدرسة.

ايقظني صوت والدي، الذي كان لا يعطر صباحنا الا بذكر سيرة اهل البيت عليهم السلام، فكانت حصة ذلك الصباح ان يتعطر بسيرة الامام الصادق عليه السلام.

تحدث والدي عن كرامات الامام الصادق عليه السلام، ومعاجزه، واسراره، وسيرته الزاكية، فدخل قلبي الهم والحسرة، وقلت لوالدي والدموع تترقرق في عينَيّ:

كم اتمنى ان يكون في زمننا هذا، إمام معصوم كالائمة السابقين، يمشي ويأكل ويتنفس معنا على هذه الارض!

فأجابني والدي بأن ما اتمناه متحقق فعلاً وان هنالك امام باقٍ منهم يعيش معنا ويشتاق الينا، فأدهشني قوله..! فقلت:

ومن هذا الامام يا ابتي؟

قال:

انه الامام الثاني عشر الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف.

كُنت اعلم ان هنالك امام ثاني عشر، ولكن لم اكن اعلم بأنه حي يرزق، ويعيش معنا ويأكل مما نأكل ويمشي على الارض بجسده، ويشتاق الينا ويبكي علينا.

بل كانت الصورة بالنسبة اليّ يغشوها الضباب، فتارة كنت اتصوره كعيسى بن مريم عليه السلام في السماء، وتارة كنت اتصوره بهيئة شفافة كالروح مثلاً، وتارة وتارة وتارة...الخ

كنت حينها في السادسة او السابعة من عمري، وقد طبعت تلك الصدمة اثرها في القادم من ايام حياتي، حيث بدأت رحلة حبي لامام زماني وبحثي عن معشوق عشقه اهل السماوات والارض، فأنعم الله عليّ بأن جعلني معهم وضمن ركابهم.

قرأت كل ما يتعلق بهذا المحبوب الغائب عن اعين الناس، الحاضر في قلبي، بحثت عنه في بطون الكتب، وتحت المنابر، وفي صحن الحسين عليه السلام، وبين اريج الزهور، وفي كل جمال كنت اراه حاضراً.

قرأت واستمعت لكل من تكلموا عن الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف، سماحة الشيخ الكوراني حفظه الله، وسماحة السيد محمد الحلو رحمه الله، وسماحة السيد محمد الصدر رحمه الله، وسماحة السيد سامي البدري حفظه الله، وختمتها بسماحة الشيخ جلال الدين الصغير حفظه الله.

وجدت ضالتي بعد ان تعرفت على اعظم قضية في الوجود، وهي قصة غائب يبحث عن انصار فلا يجدهم، غائب قد رحل عنه كل اهله فلم يبقَ له سوانا..!

غائب قد ضحى بأمه فأصبحت سبية اسيرة من اجلنا..!

عذراً يا صاحب الزمان..

غائب ينتظرنا ولا ننتظره، يحبنا ويتلهف اشتياقاً للقائنا، ونحن في غمرتنا ساهون، فزاد عشقي له، وحزني عليه، وشوقي للقائه، فقررت ان امهّد له الطريق، واستنقذ ايتامه الذين رحل عنهم وصاروا في معرض الرياح، تتلقفهم ذئاب الحركات الضالة المنحرفة، التي تكاثرت بعد ان تم تغييب راعي الامة، الحجة المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف.

هذه قصة حبي له، والتي احسب انني على مشارف نهاية سطورها، لاننا نعيش اخر سنيّ الغيبة المظلمة، والتي سيبزغ فجرها قريباً بظهور الامام المهدي عجل الله فرجه، كما بزغ فجر ظهوره في قلبي يوماً ما في تلك الصبيحة.

 

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل فعلا يوجد مبدعين يستوجب حماية ابداعهم ؟!  
قصة حبي له..
الموازنات الإنفجارية وماناله العراقيون منها..!
العالم الأعور..!
لماذا يهاجر العراقي ؟!ّ
الشباب والمستقبل
الحرب الناعمة وتأثيرها في المجتمع العراقي
أنتظار الفرج من افضل الأعمال 
إحياء أمر القضية المهدوية من أهم التكاليف الشرعية
جهاد التبيين ..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك