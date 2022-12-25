المقالات

القائد المؤسس الحاج الشهيد اسماعيل دقائقي (ر ض) /1


كاوة الجعفري ||

 

      بسم الله رب الشهداء و الصديقين

  إن  فيلق 9 بــــد رهو الأرث المتبقي والتراث المستمر والعطاء اللامتناهي للشهيد القائد الحاج اسماعيل دقائـقي (رض)

لم يقع الاختيارعلى الشهيد اسماعيل دقائقي الا بادلة وصفات ايجابية وقيادية تؤهله لتأسيس و قيادة رجال شجعان من العراقيين المجاهدين تحت اسم لواء  9بــــدر للمجاهدين العراقيين وتحمل المسؤولية الكبيرة انذاك .

وبحسب من عاصروه في ذلك الوقت من القيادات فإن الشتلة المباركة  التي غرسها وزرعها الشهيد إسماعيل دقائقي (رض) بتأسيس وتشكيل وتنظيم مؤسسة عسكرية منتظمة وهيكلية وادارة قطعات المجاهدين العراقيين خلال الحرب المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية ليكون في المستقبل شجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء ليخوض الحرب ويدافع عن بيضة الاسلام المحمدب الاصيل نظام الجمهورية الاسلامية ويدافع عن مقدسات الاسلام ضد الاستكبار العالمي انذاك  والتي كانت بقيادة المجرم صدام حسين واسناد امريكا و اسرائيل و 30 دولة ساندة لنظام صدام ولفترة ثمان سنوات اضافة الى الحصار الاقتصادي على ايران ،

 أصبحت هذه المؤسسة المباركة  الآن شجرة قوية على شكل منظمة بــــــدر، التي لا تزال متجذرة في عاصفة الأحداث والمكائد السياسية  الامريكية و الاسرائيلية التي ارادت السوء و الشر بالاسلام و المسلمين  في مثل تشكيلها للقاعدة و داعش في العراق  ايضا بقيادة أمريكا وذيولها من صناع الارهاب الدولي وبسط السيطرة السياسية و الاقتصادية و الثقافية على خيرات الامم وسرقة ارث العراق الحضاري و الثقافي كما حدث في الاقصى الحبيبة و لبنان وسوريا و كثير من الدول  . لذا كانت فكرة استباقية في تشكيل بــــدر وحدثا مهما جدا في ذلك الوقت سنة 1982 ميلادية مع العلم الحرب قائمة بين النظام البعثي والجمهورية الاسلامية الايرانية بقيادة الامام الخميني (رض) .

وفي هذا الصدد الجنرال محسن رضائي يتحدث عن كيفية تنظيم وتجنيد المحاربين والمجاهدين العراقيين بعد انتصار الثورة الإسلامية  في  لواء 9بـــدر  الذي ارتقى لاحقا إلى فرقة والآن في العراق باسم منظمة بـــدر ، ويوضح قائلا: كانت لدينا بضع خطوات في العمل مع القوات العراقية بعد تحرير مدينة خرمشهر المحمرة , حيث كان قبل تحرير خرمشهر ، نوع من التعاون مع القوات التطوعية كان لدينا عراقيون على جدول الأعمال قبل  وبعد تحرير خرمشهر عندما كان في عام 1982 وصلنا إلى الحدود ، وبدأت حقبة جديدة من تجنيد قوات المتطوعين العراقيين المجاهدين ووصلنا  إلى أن لواءا  مستقلا  تنظم هذه القوات بحيث بعد فترة من الوقت يمكن أن تصبح مستقلة وتذهب إلى العراق. على أن يعودوا ويعملو دون مساعدتنا في اتجاه قضيتهم، التي كانت وهي الاطاحة بانظام البعث الصدامي بعد تحرير خرمشهر و قواتنا تدخل الأراضي العراقية وخطة عملنا للإخوان المجاهدين العراقيين لقد تغيرت الرؤية والافكار ، ولهذا السبب كان أخونا الشهيد (إسماعيل دقائقي ) الذي كان قد اسنلم عدة مناصب مهمة  تم اختياره امرا لهذا اللواء المهم  والاستراتيجي.

 وبعد دراسة قيادة اللواء وما يحتاج من مواصفات كسعة الصدر و وادارة المعركة وقيادة رجال من العراق ومعروف ان العراقيين يحتاجون قائد يتحملهم ويكون صدرة وقلبه كبيرين  اخنرناه لهذه المهمة وبما انني لم اسلم الشهيد اسماعيل قبل هذا الوقت منصب بهذا النوع اخترته وبما ان الشهيد كان صديقا مقرب الي جدا وكان معي في حركت منصورون وزج في سجون الشاه لعدة مرات كانت تريطني به علاقة قوية واعرف صفاته وخلقه الرفيع وطبيعته وتدينه  وصفاء قلبه .

 بعد عمليات الفتح المبين وتحرير مدينة خرمشهر المحمرة  وكانت لدينا معلومات عن المجاهدين والعشائر العراقية الغيورة التي بين فترة و اخرى تقاتل النظام الصدامي وكثير منهم كانوا يعاونوننا في عدة امورمنها  استطلاعية و عسكرية وترجمة و تنصت على شبكات القطعات العسكرية الصدامية ونثق بهم ثقة تامة .

  بدانا بجمع الشباب الذين كانوا من موالين الشهيد اية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (ق س) والذين كانوا يعتبرون انفسهم من الفدائيين للاسلام و للامام الخميني (ق س) ومن انصار الجمهورية الاسلامية والمدافعين عنها بحكم تكليفهم الشرعي  وحسب وصية المرجع  الشهيد اية الله السيد محمد باقر الصدر (رض) وكانوا مقاتلين اصلا ضد صدام وحزبه الظالم وكانوا متضررين وذوي شهداء  اعدموا في سجون البعث  فكننا نكن لهم الاحترام لموقفهم ونثق بهم  ونتعامل معهم بشكل مستمر .

        انتهى القسم الاول ,

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القائد المؤسس الحاج الشهيد اسماعيل دقائقي (ر ض) /1
الشذوذ الجنسي .. حرب ثقافية لاحت طلائعها..!!
يقينًا كلُّهُ خير..
خبث الانكليز وعداوتهم للأغلبية والامة العراقية / الحلقة الثالثة
المثلية الجنسية اعلان حرب ضد الأله .
سياسي يقتل عامل مع سبق الاصرار !؟
خيول الحشد تعبر الى ضفاف النصر 
العفَّة ليست مانعًا لحركة المرأة
المغيبين بين سجون الكاظمي وتصورات الحلبوسي ..!
احتفالات لا تليق بالجامعات
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.31
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك