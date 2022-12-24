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لا أحد يعرف من هؤلاء؟؟


حسن كريم الراصد ||

 

منذ نعومة اظافري وانا اتوجس من أولئك الغرباء الذين يظهرون فجأة ولم يتعرف أحد على تاريخهم ومن أين انحدروا وكيف قفزوا للواجهة؟ هؤلاء يعدون في غرف مظلمة لا أحد يتمكن من معرفة ما يجري فيها وهم يغيبون فترات طويلة ولا احد يعلم أين اختفوا ولماذا؟ ثم يقفزون للواجهة فجأة ..

يقول حسن العلوي في العراق بلد المنظمة السرية كان ميشيل عفلق يختفي لثلاثة أشهر او أربعة ولا احد يعلم أين ذهب...  واتحدى اي شخص يعلم عن الكاظمي ونشأته شيء.. وكذلك هو حال ساهرنا فلا احد درس معه ولا شخص رافقه في الصبا ولن تجد له مدرسة ولا قيد في سجلات الحكومة فهو عماري من أب مصلاوي ولكنه من سامراء...

 هكذا هو حال من تبثهم الشياطين في المجتمعات لتادية دور ما سيظهر آخر الأمر..

 

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