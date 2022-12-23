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لقد بلغ السيل الزبى متى تنطق..وقد جاورنا الشيطان ؟!


عباس الاعرجي  ||

 

يا قوم ياساكني الدار   .

أين صاحب الدار ، لماذا لا نرى له حسيساً وقد غزتنا جرذان بني صهيون في عقر دارنا ، يا مالك الدار لقد جاورنا ؟

مطربوا الحي ورفاقهم  ورب الراقصات   .

بشراك  سيدي ، قد قضي الامر   .

لقد وقعونا على ورقة التطبيع ، وأصبحنا نحن وهم إخوةُ في الدين ، فكما يجمعنا الخريف ، كذلك يجمعنا الربيع .

قرآننا أمسى يقرء مع التوراة ، فلا فرق بيننا وبينهم ، والرقص والغناء بات شعاراً ، تردده النساء في محافل الرجال .

يا قاتل مرحب ؟

ماذا تريد منا ، فها نحن وهم وكلانا ، نصلي ونعبد الرب  .

حمورابي ...

يا سيادة الملك ، العاهرات والعاهرون قد دنسوا أرض بابل وبغداد ، ومسلتك القانونية قد خدشنا طهارتها ، وباتت الذكور تناكح الذكور .

صاحبنا ما عاد يفيق ولا يرى نار الحريق ، التي شبت في بلادي من الطريق إلى الطريق  .     

فقط إنهض وقم ونادي لا نريد أكثر من ذلك ، وستكفيك سواعد الأبناء عناء السفر وضرب الرقاب بالسيوف .

يا سليل الأوصياء ، يا خليفة الانبياء ، يا وريث الآباء والأبناء ، إشارة واحدة منك ستغير المسار ، وتحطم الارقام ، وتعيد الزمن إلى ماضيه الجميل .

أصبح الدين عنواناً فقط بالبطاقة  ؟

ليس من حقنا الحوار ولا سحب القرار ، يُكْفينا فخراً حمل البطاقة .

يا سيدي يا صاحب السيادة ، يا تاج الوقار والريادة ، تحول الدين الى جوالاً بلا رصيد ، وقرطاساً بلا ترديد ، فقم واشهر بوجههم ناراً ، واشحذ من جديد بتارك الحديد .

يا ساكني الدار كيف السبيل .

فنحن نخشى من أننا وإياه ندار     ...

يا ساكني الدار أين هي الدار   ؟

هل تعلمون ياناس  ؟

  أن لادار لمن ليس له صوت وظهور وقرار   ...

   

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