علي مع الحق والحق مع علي

المهندس الاستشاري رحيم المالكي||

الأمام علي عليه السلام يعتبر السجود والعبادة ليس بالضرورة إقامتها بسجود وعبادة بالمحراب بل كان يعبد الله بأيواء الايتام وقضاء الحاجيات وأنجاز مهمة المحتاجيين والتخفيف عن معاناة المتعبيين واصلاح شأن الناس من معيته فهو كما يسجد في المحراب يسجد مع اليتيم ومع المحتاج لأنه عليه السلام يرى إن الصلاة بدون أهتمام بأمور الناس والسعي لحل مشاكل همومهم ليست بصلاة تقبل منه الرئيس والوزير والمسؤول والتاجر وووووو إذا تريد أن تعرف إنك ع حق او باطل قارن عملك ولو بأجزاء ضئيلة بخطوات علوية يعني زنوا أنفسكم بمقدار ما يكون بينكم وبين علي شبها لأنه هو الفسطاط ومقياس الحق وهو قسيم الجنة والنار لان نبي الرحمة ص قال ياعلي لايحبك الا مؤمن ولا يبغضك الأ كافر وجماعتنا سياسي مدعي العلوية الصادقة اخذوا نهج أبا هريرة حيث قال إن الصلاة خلف علي أثوب والوليمة مع معاوية أدسم علي وياك علي لا تقال لمن هب ودب لأنه ماحصلنا من ذولاك تريد تحصل من ذولة.

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