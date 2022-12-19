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إِنهَل من الدرر المهدوية


تقى العباسي ||

 

علامات ظهور الامام الحجة المنتظر عج هي درر ثمينة اودعها اهل البيت عليهم السلام للمؤمنين، فعلى المؤمن الممهد ان ينهل من هذه الدرر المكنونة في نهر احاديث اهل البيت (عليهم السلام)

متابعة علامات  ظهور الامام الحجة المنتظر عج هي السبيل للنجاة من الفتن والوقوع في شباكها في زمن كثُرت في المزالق في زمن غيبة امامنا المنتظر عج، وزمن الغيبة  الكبرى شارف على الانتهاء بدون ادنى شك.

ترقُّب الظهور الشريف امر في غاية الروعة والروحانية قبل ان نعرف ان الإنتظار هو افضل الاعمال كما في قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: "افضل اعمال امتي انتظار الفرج من الله عز وجل"

الصبر على تحمّل المصاعب في طريق الانتظار هو كسائر العبادات مثل الصلاة والصوم والزكاة الخ.

لذلك يجب على الفرد الممهد السير بخطى صابرة متمسكة بحبل الله وقوته ومدد صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: "انتظار الفرج بالصبر عبادة"

مهما بادرنا وجاهدنا في قضية الامام المنتظر عج نبقى مقصرين ايّما تقصير،فهو بأبي وامي سر وجودنا في هذه الارض، فسارعوا للإلتحاق بالركب المهدوي المبارك، لأنه ليس من المعقول ان نترك هذا الكم الهائل من الدرر في بطون الكتب دون دراسة او تحري وتعمق لأحاديث اهل البيت عليهم السلام حول قضية المهدي المنتظر (عجل الله فرجه)

 

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