السحر والشعوذة - أسرار فاضحة بين الحقيقة والكذب..!

نافع الركابي ||

منذ ملايين السنين، حتى عصرنا الحاضر مرت الكثير من الحضارات المختلفة على الأرض، ومنها من كان لها الدور الكبير في تطور العلوم الفلسفية، والتطبيقية، والطبية وغيرها من العلوم التي تطورت عبر الأزمان المختلفة، مثل الحضارة البابلية، والاشورية، والسومرية والحضارات الاخرى، كذلك كان لها دورا مهما في سن العديد من القوانين، التي تنظم حياة الإنسان.

رافق هذا التطور مجموعة من المعتقدات الباطلة، والخرافات التي اصبحت من ضمن موائدهم، فقد عرف السحر والشعوذة في تلك الازمان، عن طريق بعض المخطوطات التي كشفت في المواقع الاثرية، وتحتوي مجموعة من الطلاسم والتعويذات الغريبة، وهذا يبين ان هذه العادات لها تاريخ قديم في نشؤها، حيث ورد ذكر السحر في القرأن الكريم في اكثر من موضع، في قوله تعالى (قَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيم) 116 الاعراف.

· هل أن ما يتبناه السحرة هو حقيقة..؟

في الواقع لا، إنما هو تمويه وخداع يقوم بها أشخاص بارعون، فتنطوي على كثيرا من الناس ويتصورون أنها حقيقة، أما الشعوذة.. فتعتبر فرعاً من فروع السحر، الذي يستند على استحضار ما يسمى بالقوى الشريرة، أو قوى الظلام التي يطلب مساعدتها عادة لإنزال الدمار، أو إلحاق الأذى، أو تحقيق مكاسب شخصية.

مع التطور التكنولوجي الهائل، الذي وصلت إليه البشرية في الوقت الحاضر، ورفع مستويات الوعي، وازدياد الثقافة العامة مازالت هذه الأفعال الشيطانية سائدة في المجتمعات النامية، حيث يتوافد الكثير من الناس في تلك المناطق الى المشعوذين (الدجالين) حتى يسهلوا لهم الزواج مثلا، أو يفكوا الارتباط بين زوجين، أو يدمرون مستقبل عائلة اخرى.. جاء في قوله تعالى (وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ).

أحد الحالات التي وقفت عليها مرة، هو ان احد النساء التي استحوذ عليها الشيطان، ارادت ان تفرق بين زوجين فذهبت لأحد الدجالين، الذين يعتاشون على هذه الامور ويجنون منها أموال محرمة فطلبت منه ذلك، أعطاها مادة كيميائية نادرة تقوم بأضرار الشخص، مثل الهلوسة والانتفاخ، وتخيل أشياء غير موجودة، فبعد ان قدمته لأحد الزوجين، وبدأت الأعراض بالظهور ولم يفلح الأطباء في تحديد العلة، أعتقدوا أن هذا سحر وتم السيطرة على الشخص من قبل الجن، وبالتالي اخذوه الى دجال اخر لكي يعالجه، واخذ بضربه من كل طرف وصوب، ايضا لم يفلح فتفرق الزوجان بسبب هذا الدجال، وبقي الناس يتصورا أن هذا من أفعال الجن وهكذا..!

احيانا تتم هذه الشعوذة من خلال الكلام، والنميمة بين الاطراف، فنقل الكلام من طرف لأخر يعتبر شعوذة وتفريق بينهم، لذلك حدثت الكثير من المشاكل بين العوائل والاصدقاء ووصلت الى حد سفك الدماء في ما بينهم، بسبب كلمة باطلة

قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) وورد عن الامام الصادق عليه السلام (ان من اكبر السحر النميمة يفرق بها بين المتحابين، ويجلب العداوة على المتصافين، ويسفك بها الدماء، ويهدم بها الدور،ويكشف بها الستور والنمام اشر من وطئ الارض بقدم [الاحتجاج ج٢]

إن الإنسان مهما تطور علميا، وأصبح متمكنا في الارض، يبقى محتاجا إلى الإله، الذي خلقه ووهبه هذه العلوم والمعارف، لذلك ارسل الخالق سبحانه وتعالى الانبياء والرسل، لهذه الأقوام ليذكرهم بعبادة الله الذي أنعم عليهم ورزقهم، وان يبتعدوا عن هذه الخرافات الشيطانية، ويستعيذوا بالله من شر شياطين الجن والأنس.

ــــــــــــــــــــ