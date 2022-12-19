المقالات

السحر والشعوذة - أسرار فاضحة بين الحقيقة والكذب..!


نافع الركابي ||

 

منذ ملايين السنين، حتى عصرنا الحاضر مرت الكثير من الحضارات المختلفة على الأرض، ومنها من كان لها الدور الكبير في تطور العلوم الفلسفية، والتطبيقية، والطبية وغيرها من العلوم التي تطورت عبر الأزمان المختلفة، مثل الحضارة البابلية، والاشورية، والسومرية والحضارات الاخرى، كذلك كان لها دورا مهما في سن العديد من القوانين، التي تنظم حياة الإنسان.

رافق هذا التطور مجموعة من المعتقدات الباطلة، والخرافات التي اصبحت من ضمن موائدهم، فقد عرف السحر والشعوذة في تلك الازمان، عن طريق  بعض المخطوطات التي كشفت في المواقع الاثرية، وتحتوي مجموعة من الطلاسم والتعويذات الغريبة، وهذا يبين ان هذه العادات لها تاريخ قديم في نشؤها، حيث ورد ذكر السحر في القرأن الكريم في اكثر من موضع، في قوله تعالى (قَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيم) 116 الاعراف.

·        هل أن ما يتبناه السحرة هو حقيقة..؟

في الواقع لا، إنما هو تمويه وخداع  يقوم بها أشخاص بارعون، فتنطوي على كثيرا من الناس ويتصورون أنها حقيقة، أما الشعوذة.. فتعتبر فرعاً من فروع السحر، الذي يستند على استحضار ما يسمى بالقوى الشريرة، أو قوى الظلام التي يطلب مساعدتها عادة لإنزال الدمار، أو إلحاق الأذى، أو تحقيق مكاسب شخصية.

مع التطور التكنولوجي الهائل، الذي وصلت إليه البشرية في الوقت الحاضر، ورفع مستويات الوعي، وازدياد الثقافة العامة مازالت هذه الأفعال الشيطانية سائدة في المجتمعات النامية، حيث يتوافد الكثير من الناس في تلك المناطق الى المشعوذين (الدجالين) حتى يسهلوا لهم الزواج مثلا، أو يفكوا الارتباط بين زوجين، أو يدمرون مستقبل عائلة اخرى.. جاء في قوله  تعالى (وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ).

أحد الحالات التي وقفت عليها مرة، هو ان احد النساء التي استحوذ عليها الشيطان، ارادت ان تفرق بين زوجين فذهبت لأحد الدجالين، الذين يعتاشون على هذه الامور ويجنون منها أموال محرمة فطلبت منه ذلك، أعطاها مادة كيميائية نادرة تقوم بأضرار الشخص، مثل الهلوسة والانتفاخ، وتخيل أشياء غير موجودة، فبعد ان قدمته لأحد الزوجين، وبدأت الأعراض بالظهور ولم يفلح الأطباء في تحديد العلة، أعتقدوا أن هذا سحر وتم السيطرة على الشخص من قبل الجن، وبالتالي اخذوه الى دجال اخر لكي يعالجه، واخذ بضربه من كل طرف وصوب، ايضا لم يفلح فتفرق الزوجان بسبب هذا الدجال، وبقي الناس يتصورا أن هذا من أفعال الجن وهكذا..!

احيانا تتم هذه الشعوذة من خلال الكلام، والنميمة بين الاطراف، فنقل الكلام من طرف لأخر يعتبر شعوذة وتفريق بينهم، لذلك حدثت الكثير من المشاكل بين العوائل والاصدقاء ووصلت الى حد سفك الدماء في ما بينهم، بسبب كلمة باطلة

قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) وورد عن الامام الصادق عليه السلام (ان من اكبر السحر النميمة يفرق بها بين المتحابين، ويجلب العداوة على المتصافين، ويسفك بها الدماء، ويهدم بها الدور،ويكشف بها الستور والنمام اشر من وطئ الارض بقدم  [الاحتجاج ج٢]

إن الإنسان مهما تطور علميا، وأصبح متمكنا في الارض، يبقى محتاجا إلى الإله، الذي خلقه ووهبه هذه العلوم والمعارف، لذلك ارسل الخالق سبحانه وتعالى الانبياء والرسل، لهذه الأقوام ليذكرهم بعبادة الله الذي أنعم عليهم ورزقهم، وان يبتعدوا عن هذه الخرافات الشيطانية، ويستعيذوا بالله من شر شياطين الجن والأنس.

 

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الى الحكومة ..!
لا تتركوا التاج يهوي...!
الشباب رصيد الانتظار..  
إِنهَل من الدرر المهدوية
خسر نواصب أوروبا وفشل التطبيع و اندحرت المثلية في المونديال..!
اقتحام دار الزهراء "عليها السلام "انتهاك لسيادة الدولة
السحر والشعوذة - أسرار فاضحة بين الحقيقة والكذب..!
ما هي أسباب إلغاء عضوية إيران في اللجنة الأممية لحقوق المرأة؟
*الشعب الإيراني وغرائب الإعانة الحكومية*
الفضاء الافتراضي مقتلة الشباب!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.42
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك