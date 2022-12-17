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هل نحن في عصر الظهور!؟


رسول حسن نجم  ||

 

 يكاد يجمع المختصون بالقضية المهدوية إننا نعيش في عصر الظهور المبارك ، فمنهم من يقوم بإسقاط الروايات على بعض الأحداث في المنطقة والعالم ، ومنهم من يتحفظ على هذه الإسقاطات ، وكِلا الفريقين لايحددون أمداً معيناً لهذا العصر ، حتى تتحقق علامات معينة يتبع بعضها بعضاً ( كنظام الخرز ).

 كما إن معظم الباحثين في هذا الشأن الإلهي العظيم يؤكدون إن مايدور في منطقتنا من أحداث إنما هو مخاض للظهور الشريف دون تحديد زمن معين له ، فهم يرون إن أحداث العراق واليمن وسوريا ولبنان ومايجري في الجمهورية الإسلامية الآن ، لم يسبق له أن حدث متزامناً مع كل هذه الدول في آنٍ واحد.

 نحن لانستبق الأحداث ولانطرح آراء مقابل آراء علماءنا وباحثينا المختصون أيدهم الله وإنما نقول ماقالوا ونضع أقدامنا على آثار خُطاهم ، وكلنا يحدونا الأمل لتعجيل الفرج وتتسارع نبضات قلوبنا عند ذكره الشريف أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا.

 

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