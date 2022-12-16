المقالات

مات التَصبّر بإنتظارك…


فاطمة العاشور ||

 

عزيز عليّ ان أرى الخلق ولا تُرى ولا أسمع لك حسيساً ولا نجوى..شيعة القائم المنتظرون له حقاً يحز بقلبهم إنهم لا يستطيعون رؤية إمام زمانهم، فكيف لهم أن يهنأوا بالعيش في راحة وطمأنينة ولهم إمام غائب لا يعلمون عن حاله شيئاً.

ولكن بعد هذه الغيبة الطويلة لا بد من اللقاء، وستكون لحظة اللقاء بك أجمل من لحظة إحتضان الأُم لطفلها الذي فارقته منذ سنين طويلة، ولكن متى نكحل أعيننا بلقائك مولاي؟ فقد مات التصبّر بإنتظارك.

حين يدخل الإمام صاحب الزمان الكوفة ليخطب بالناس، لايستطيعون فهم ما يقول من شدة البكاء!! ولكن هل فكرتم لماذا قد يبكي بأبي وأُمي؟ يبكي مشتاقاً لنا، يبكي معاتباً شيعته المنتظرين وقد أخروا اللقاء به، يبكي معاتباً من يأس من ظهوره.

أما الطرف الآخر؛ فينظرون إليه والدموع تنهمر على الخدود، كيف لا وقد عاد الحبيب الغائب الذي طال إنتظاره سنين طويلة، ها هو أمام ناظرهم يصلي بهم، فيغوصون جميعاً في بحر الدموع، وهل يوجد أجمل من لحظة اللقاء بك والنظر أليك؟!

سنين غيبته؛ ملؤها الحزن،و الوحدة، والهجران، ففي سن الخامسة فقد أُمه وأبيه، لا إخوة ولا أخوات، لاصديق ولا رفيق، ولا معين له الى وقتنا هذا، وحيد، فريد، شريد، طريد، بأبي وأُمي.

وأما سنين إنتظارنا؛ رغم رعايتك لنا من وراء الغيوم، ملئت ظلماً، وجوراً، وقتلاً، فقد ولدنا في زمن ليس فيه ولاة أمرنا، لا نبي مرسل ولا إمام ظاهر، كاليتيم، من لا ملجأ لديه، ملأ قلبه الفقدان.

يبدأ الخفقان، ويتسارع النبض، وتنهمر الدموع، فقد حان الآن موعد اللقاء بالحبيب الغائب، صاحب القلب الرؤوف، بعد طول إنتظار، وسيل من الأشواق، فهذه اللحظات من أجمل لحظات العمر.

 

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مات التَصبّر بإنتظارك…
التذويب الثقافي
المهدي أمل الإنسانية
النقاهة ام التفاهة..!
الغرب والأجندة المزيفة ضد إيران ..!
  لعبوا بالوطن طوبة...!
وراء كل طاغية مطبل يبرر..!
الطلاق ودور الباحث الاجتماعي
الدعوة إلى وعي جديد بالتراث…
هل تستطيع القبض على جمرة..؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.14
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك