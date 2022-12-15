  لعبوا بالوطن طوبة...!

المهندس الاستشاري رحيم المالكي ||.

يگلك الفساد أنتشر بكل مفاصل الحياة وتالي فانيلة المنتخب الوطني تجيبوها من سوگ العورة وتكتبها المشتريات من لوس أنجلوس عمي الفتگ جبير والرگعة زغيرة يا مسؤول جديد سيحارب الفساد من أوسع أبوابه وبيد من حديد وسرعان ما تتحول اليد الحديدية لمنجل من خشب نرجع لسالفة الرياضة فهي بحاجة إلى إعداد فريق وطني محلي إذا ع هذا الأحتمال يعني ماكو محترفيين كون المحترف جاهز لاعب جقة شبر بالطوبة ومن دوريات قوية بس عيبه منغل مادياً ما يدفع كومشنات كبيرة للفاسدين بالرياضة لكن لاعبنا المحلي مستعد يدفع حتى يرتدي فانيلة المنتخب الوطني ولو مشگوگة وتايخة بيت القصيد اي فريق يخسر وما يحقق طموحات مدربه الشريف المدرب يعتزل واللاعبيين يضمون رؤوسهم خجلا عدنا بالعراق المكابر للصبح وواحدهم بيليه لو بوشكاش او اوزبيو بس رباط سالفتنا ترى ع السياسيين الفاسديين ها وما أكثرهم عمي لزگة جونسون إنطوا فرصة لغيركم شو صار عشرين سنة من بلوة لبلوة ومن مصيبة لمصيبة والبوگ مو ملايين ولا مليارات صار ترليونات

صدك لعبو بالوطن طوبة .....