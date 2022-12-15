المقالات

  لعبوا بالوطن طوبة...!


المهندس الاستشاري رحيم المالكي ||.

 

     يگلك الفساد أنتشر بكل مفاصل الحياة وتالي فانيلة المنتخب الوطني تجيبوها من سوگ العورة وتكتبها المشتريات من لوس أنجلوس عمي الفتگ جبير والرگعة زغيرة يا مسؤول جديد سيحارب الفساد من أوسع أبوابه وبيد من حديد وسرعان ما تتحول اليد الحديدية لمنجل من خشب نرجع لسالفة الرياضة فهي بحاجة إلى إعداد فريق وطني محلي إذا ع هذا الأحتمال يعني ماكو محترفيين كون المحترف جاهز لاعب جقة شبر بالطوبة ومن دوريات قوية بس عيبه منغل مادياً ما يدفع كومشنات كبيرة للفاسدين بالرياضة لكن لاعبنا المحلي مستعد يدفع  حتى يرتدي فانيلة المنتخب الوطني ولو مشگوگة وتايخة بيت القصيد اي فريق يخسر وما يحقق طموحات مدربه الشريف المدرب يعتزل واللاعبيين يضمون رؤوسهم خجلا عدنا بالعراق المكابر للصبح وواحدهم بيليه لو بوشكاش او اوزبيو  بس رباط سالفتنا ترى ع السياسيين الفاسديين ها وما أكثرهم عمي لزگة جونسون إنطوا فرصة لغيركم شو صار عشرين سنة من بلوة لبلوة ومن مصيبة لمصيبة والبوگ مو ملايين ولا مليارات صار ترليونات

صدك لعبو بالوطن طوبة ..... 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النقاهة ام التفاهة..!
الغرب والأجندة المزيفة ضد إيران ..!
  لعبوا بالوطن طوبة...!
وراء كل طاغية مطبل يبرر..!
الطلاق ودور الباحث الاجتماعي
الدعوة إلى وعي جديد بالتراث…
هل تستطيع القبض على جمرة..؟!
لبَّينا فانتصرنا، فلا نتمرَّد فنتقهقر..!
شيطنة إلمراة إلمسلمة..!                                                                                                
دولة الفقيه الممهدة لدولة المهدي (عليه السلام) 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.14
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك