المقالات

دولة الفقيه الممهدة لدولة المهدي (عليه السلام) 


نور الدراجي ||

 

مائة وأربع وعشرون نبي، كلهم أرادوا تهذيب المجتمعات التي ارسلوا لها، لكن هذه المجتمعات كانت مقصرة في بلوغ ما يريده الانبياء والمرسلين (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) آل عمران ٨٥.

( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآَيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ) آل عمران ١٩.

ثم جاء بعد ذلك دور النبي الخاتم محمد ( صلى الله عليه واله وسلم) ثم المعصومين (عليهم السلام) تباعاً، وكذلك تم رفضهم ورفض رسائلهم فضلاً عن محاربتهم وقتلهم، الا القليل من أمن بهم وصبروا معهم، حتى جاء دور الإمام الثاني عشر صاحب العصر والزمان ( أرواحنا لتراب مقدمه الفداء )

اقتضت الحكمة الالهية في التدخل في امر غيبة الامام المهدي ( عجل الله فرجه الشريف) التي لولا لم تكن هذه الغيبة، لكان الإمام مقتولا ذبيحا كجده  الإمام الحسين( عليه السلام) فكانت غيبةٌ صغرى فكبرى وامامنا الغائب يشرف من خلالها على تهيئة مجتمع رسالي ثوري مقاوم وممانع مجاهد ضد الظلم والطغيان.

وقد تحقق هذا المجتمع المراد تهذيبه وتهيئتهُ، وهو المجتمع الذي جاء بعد الثورة الخمينية المباركة عام ١٩٧٩م ذات الوجود الواقعي للإسلام المحمدي الحسيني الأصيل المقاوم والممهد لدولة العدل الالهي الموعودة، مجتمع  يحمل هم الدفاع عن قيم الإسلام العليا ومبادئ الإسلام الأصيل دون تزييف وتحريف.

من هنا لا بدّ ان نرجع إلى منطق روايات أهل بيت العصمة والاحاديث الشريفة التي وردت في قم المقدسة ووصف المعصومين لها وما هو دورها في آخر الزمان عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) أنّه قال:«سَتَخْلُو كُوفَةُ (الكُوفَة) مِن المُؤْمِنينَ، وَيَأْرِزُ عَنْها العِلْمُ كَمَا تَأْرِزُ الحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا، ثُمَّ يَظْهَرُ العِلْمُ بِبَلْدَةٍ يُقَالُ لَها قُم، وَتَصِيرُ مَعْدِناً للعِلْمِ وَالفَضْلِ حَتَّى لا يَبْقَى فِي الأَرْضِ مُسْتَضْعَفٌ فِي الدِّينِ حَتَّى المُخَدَّرَاتِ فِي الحِجَالِ، وَذَلِكَ عِنْدَ قُرْبِ ظُهُورِ قَائِمِنا، فَيَجْعَلُ اللهُ قُمَ وَأَهْلَهُ قَائِمينَ مَقامَ الحُجَّة، وَلَوْلا ذَلِكَ لَسَاخَتِ الأَرض بِأَهْلِها وَلَمْ يَبْقَ فِي الأَرْضِ حُجَّةٌ، فَيَفِيضُ العِلْمُ مِنْهُ إِلَى سَائِرِ البِلادِ فِي المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، فَتَتِمُّ حُجَّةُ اللهِ عَلَى الخَلْقِ حَتَّى لا يَبْقَى أَحَدٌ عَلَى الأَرْضِ لَمْ يَبْلُغْ إِلَيْهِ الدِّينُ وَالعِلْمُ، ثُمَّ يَظْهَرُ القَائِمُ (عليه السلام) وَيَسِيرُ (وَيَصيرُ) سَبَباً لِنقْمَةِ اللهِ وَسَخَطِهِ عَلَى العِبَادِ، لأَنَّ اللهَ لا يَنْتَقِمُ مِن العِبَادِ إِلّا بَعْدَ إِنْكَارِهِمْ حُجَّةً».

سفينة البحار: ج ٢ ص٤٤٥.

 ولك، إن تطبق هذه الرواية على ما عليه دولة فقيه خراسان اليوم، لتعرف الحق واهله، وأين نحن سائرون وكيف هو استعدادانا وحجم النصرة لهذه الدولة المباركة؟ الممهدة لدولة العدل الالهي العالمية.

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شيطنة إلمراة إلمسلمة..!                                                                                                
دولة الفقيه الممهدة لدولة المهدي (عليه السلام) 
هل تفعل الخيرات ؟!
مفردات البهاء  في ملكوت النساء .. !
الجهل والمقدس..!
عراقنا بعد عروج شهداء وقادة النصر..
مشاهد القلب ومشهدية الآية
زيارة عاشوراء نشيد القيام
الهوية الوطنية في عراق اهل البيت عليهم السلام
إيران كلما خنقوها تفوقت..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك