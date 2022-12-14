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من لنا غيرك..؟!


 

احلام الخفاجي ||

 

لطالما اخذتنا الحياة بعيدا عن ساحل رحمتك, ولطالما بعثت لنا مد وجزر كرمك, يسحبنا رويدا حيث قرار بحر عطفك.

رباه من لنا غيرك فنناجيه, عندما يُقد قميص ارواحنا من دبر و تؤصد الحياة ابوابها صارخة هيت لك, من لنا غيرك عندما نغرق  في لُججها المظلمة, حيث  لاشهاب قبس من نور ولاجذوة من نار,لعلنا  نصطلي من برد الايام العجاف؟

الهي لاتجعلنا ممن (لاغوينهم اجمعين) واجعل لنا نصيبا من عبادك المخلصين الذين لاخوف عليهم ولايحزنون,هي تلك الروح تجوب ازقة الايام  والسنين بلاهدى, حتى بلغت  من ترحالها نصبا, ومازالت لاتبرح ماهي عليه حتى تمضي حقبا.

فكيف السبيل اليك وابليس والنفس والهوى كلهم اعداء؟ قلقون نحن وكان الريح تقيم كرنفالا في رؤوسنا , فكلما لملمنا شتات ارواحنا تبعثرت كريشة في مهب الريح.

قلت وقولك الحق (ابتغوا الى الله الوسيلة) وبينما نحن غارقون في بحر الحياة اللجي, فاذا بسفينة اهل البيت تمد يدها لنا, بعد ان رمتنا سفينة الحياة  في العراء فكنا من المدحضين, لتمتد يده لنا  وتنتشلنا من ضياعنا, ولتغرسنا اشجار زيتون, انه هو ذلك الموعود ماان اشرقت شمسه بين ثنايا ارواحنا المتعبة  حتى اسفر الصبح.

 

سلام من قلب محب ياابا صالح

 

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