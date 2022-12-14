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القمة  الصينية  العربية  / العراق اولا..


عمر الناصر ||

  

اذا   اردنا   المقارنة   بين   الشعارات   التي   اطلقتها   الولايات   المتحدة   منذ   التغيير   عام  ٢٠٠٣  ،  والوعود   برفع   الاقتصاد   العراقي   واعادة   الاعمار   ومشاريع   التنمية    والبنى   التحتية  التي  تقدمت   بها     ، سنجدها   تصلح     للاستهلاك   المحلي   لا  اكثر   ولامتصاص   نقمة    الشارع   عندما   تريد   لفت   انظار   الرأي   العام   عن   القضايا   المصيرية   كأحدى   الاستراتجيات  العشرة   التي  تحدث  عنها  المفكر   نعوم  تشومسكي   ،  وهي   من   تسبب   في   اشاعة   ثقافة   الخراب   والفساد  والفشل   وانتهاكات   لحقوق   الانسان   وتفتيت   النسيج  المجتمعي ،  وما  اتفاقية    الاطار   الاستراتيجي  التي   لم   تنفذ   شيء   منها   على   ارض   الواقع   ،  بل   خرقها   السيادة   العراقية   من   خلال   حادثة   المطار   وقصف   بعض  المقار   العسكرية   دليل   على   عدم   وجود   مصداقية  بنواياها   .

عقد   اكثر   من   ٣٤   اتفاقية   بين   الصين   و   العربية   السعودية   في   القمة   الاخيرة   وبحضور    الكثير  من   الدول   العربية  ،  هو  دليل   دامغ   على   ان  الدول   تذهب   دوماً   لتحقيق   مصالحها   مع   من   يوفر  لها   ذلك ،  وتذهب   الى   توازنات   وانفتاح   مع   جميع   دول   العالم   بغض  النظر   عن   التوجهات   السياسية   ،  كذلك   العراق   فمن   المفترض   ان   يكون  له   عدةمع   مختلف  الدول   اتفاقيات   عالية   المستوى   ويخرج   من   مفهوم   سياسة   المحاور   ،  بل   تكون   التحالفات   الاقتصادية   والانضمام    بصورة   جدية   لمبادرة   الحزام   والطريق   التي   ستكون   عامل   قوة   وليس  ضعف  لتنفيذ   استراتيجيات   مستدامة   ترفع   من   الاقتصاد   والتنمية   والازدهار .

 

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