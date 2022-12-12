المقالات

من ايام الله الفتوى ..


نور الدراجي ||

 

الفتوى التي أطلقها المرجع الكبير السيد السيستاني حفظه الله ووقف خلفه بها كل مراجع التشيع، يوم اصبح العراق لقمةٌ سائغةٌ سهلة بيد الإرهاب الداعشي أو كاد أن يقع! جيش من الظلاميين حشدت له أمريكا وعملائها من الخليج لأجل أسقاط المحافظات الشمالية والغربية في العراق كقطع الدومنو، متسببة بذلك انهياراً كاملاً في الجيش العراقي وتركه لمواقعهِ القتالية، وانسحابهُ من تلك المحافظات بكل ما فيها من مؤسسات ومواقع مهمة وسلاح.

أطلقت مرجعية النجف الاشرف، التي هي الجناح الآخر لطائر المذهب المحلق في سماء الإسلام المحمدي الاصيل، فتوى الجهاد الكفائي، التي هبّ لتلبيتها أكثر من ثلاثة ملايين شيعي من أبناء الوسط والجنوب الغيارى على الأرض والعرض، وهنا نطقت حكمة العقل، إن هذه الملايين ذات العقيدة بالفطرة، هي عدو للاستكبار العالمي الصهيو أمريكي، ومنهُ عُرفَ ان ثورة الإمام الخميني ( قدس سره) لم تموت في العراق ولن!

الجناح الآخر للإسلام المحمدي الأصيل  المتمثل بدولة الفقيه ايران الاسلامية، والدور الذي قامت به بدعمها بالمال والدم للشعب العراقي، كان الدور البارز للقائد  العتروي التقوائي قا.سم سلي|ماني في إدارة المعركة، دورا يشهد له القاصي والداني، حيث غير المعادلة واوقف المشاريع والمخططات الأمريكية برمتها.

 فما كان للعراق من ناصر ولا معين غير رجال الله بفتوى مرجعية النجف ودعم فقيه خرسان الولي الفقيه وابطال حز.ب الله اللبناني، بهم تم اعلان النصر على داعش الإرهاب وأفشال كل مخططاتهم.

يوم الفتوى فعلا كان من ايام الله تعالى، لأنه يوم سرور لقلب ولي العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وما أعظم ذلك اليوم ومثل الغائب المرتقب يدخل أبناء الإسلام المحمدي الأصيل الحسيني وبسيجي العقده عليه السرور.

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من ايام الله الفتوى ..
في بلاد العجائب…
الحشد الشعبي..منظومة دفاعية استراتيجية
ديمقراطية لإقصاء الآخرين
حامي حمى وادي السلام..!  
دور المرأة في عصر الظهور
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
ترنيمة ام شهيد (مفقود)..
الإسلام الصحيح واي الفرقة الناجية؟!ّ
الإقتصاد العالمي في دولة العدل الإلهي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.17
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك