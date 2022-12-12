المقالات

تمسّكِ بعباءة الزهراء لتنجِ من غربال التحرر


تقى العباسي ||

 

أورثت فاطمة الزهراء (عليها السلام) للمرأة كنزًا ثمينًا، ألا وهو العباءة، ما أجمل هذا الكنز، إن رافقه حياء والتزام بالتعاليم الشرعية،

المرأة المؤمنة هي الاساس، في بناء جيل مهدوي رصين، فتربية جيل مهدوي، تحت ظل مجتمع منحل فكريًا،وعقائديًا،ودينيًا، امر في غاية الصعوبة، فكيف ينجح الأمر؟  اذا كانت المرأة غير ملتزمة دينيًا.

وبما إننا نعيش في عصر ظهور الامام المهدي(عجل الله فرجه) فإن العمل على خلق جيل مهدوي، لا يقع على عاتق الرجل فقط، بل للمرأة الدور الاساس، لتهيئة هذا المجتمع، وهذا العمل مقابل حرب ناعمة يشنّها اعداء الاسلام، امر يؤدي بالانسان، بالإنحراف عن جادة الطريق.

نعمة وجود النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، في حياة الفرد الشيعي المؤمن، هذه النعمة اعطاها الله لنا، لأنه جل وعلا رحيم ولطيف بعباده، فلا بد للإنسان المؤمن ان لا ينسى نعمة وجوده، بل يشكر الله صباحًا ومساءاً، لأنه بالشكر تزيد النعم كما قال الله تعالى (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7) سورة إبراهيم

ان ما يجري في عصرنا الحديث، من حرب ناعمة ضد المرأة، وضد حشمتها وعفافها، اوهموا تلك المرأة الغافلة عن امور دينها، انها عندما تتبع الموضة، وتتزين وتخرج من بيتها، فإنها حرية شخصية، ونسيت تلك المرأة تعاليم دينها وأمر الله جل وعلا.

والأدهى والأَمَر انهم بحربهم هذه، جعلوا من العباءة الفاطمية الزينبية الساترة لجسد المرأة، امراً معيبًا، وان العباءة تلبسها فقط النساء العجائز، فتسمك المرأة بكامل حجابها وعفتها، يعني انها حافظت على إرث الزهراء(عليها السلام)

هنيئاً لتلك المرأة المهدوية، التي حافظت على عباءتها وعفتها، ولم تؤثر بها مغريات الحياة، هنيئًا لها بقبولها بدولة الإمام المهدي روحي فداه، فالإمام لا يرضى بمن تخرج متبرجة ومتزينة، وغير مهتمة لما يأمرها الدين الاسلامي من الستر والعفاف، فهي للأسف سقطت من الغربال.

 

 

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في بلاد العجائب…
الحشد الشعبي..منظومة دفاعية استراتيجية
ديمقراطية لإقصاء الآخرين
حامي حمى وادي السلام..!  
دور المرأة في عصر الظهور
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
ترنيمة ام شهيد (مفقود)..
الإسلام الصحيح واي الفرقة الناجية؟!ّ
الإقتصاد العالمي في دولة العدل الإلهي
تمسّكِ بعباءة الزهراء لتنجِ من غربال التحرر
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.14
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك