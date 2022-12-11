بين الصلافة والخذلان..

المهندس الاستشاري رحيم المالكي ||

السفيرة الامريكية (التظاهرات في العراق ستنطلق ، نتمنى من السوداني و حكومته تقدير ذلك).

من يتحمل هذا الخذلان المذل ؟

هل السيد السوداني لوحده، كونه رأس هرم الحكومة؟ وللانصاف يتحملها معه كل اطراف الاطار.

العراق يغلي على صفيح ساخن ومن مصيبة لاخرى ومادام التشضي السياسي قائم والصراع على المغانم بين الجبابرة على تقاسم الثروات مستمراً و علنياً سيبقى الفقراء ولسان حالهم يقول من سيء الى اسوأ ... نتمنى ان ينتبه عقلاء القوم لذلك وان لا تخيب الحكومة الحالية وهي كسابقاتها وعلى غرارها في التشكيل آمال فقراء الوسط و الجنوب على وجه الخصوص .

بانت شرارة التظاهرات في باهيزا وهي حق مشروع كفله الدستور و مبرره الفساد في معظم الطبقة السياسية و لكن ضرورة عدم حرفها عن مطالبها الشعبية وابعاد المندسين التي غايتهم تدمير منشآت الدولة و القادم مظلم لا سامح الله .

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