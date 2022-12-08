المقالات

نادي سفارات الغرب لتخريب العراق

101 2022-12-08

حازم أحمد فضالة ||         السفارة الأميركية في العراق، بقيادة السفيرة (ألينا رومانوسكي)، غرَّدَت اليوم: 8-كانون الأول-2022، على تويتر أنها التقت بالسيد توبياس تونكل (المدير الإقليمي لشؤون الشرق الأوسط [غرب آسيا] في وزارة الخارجية الألمانية، وناقشت معه (أمن العراق واستقراره وسيادته)!     السفارة الأميركية، توُخِّر السفارة البريطانية بقيادة السفير (ريتشاردسون)، من مشاركتها خطط التخريب في العراق، وتُقدِّم السفارة الألمانية بقيادة السفير (مارتن ييغر) عوضًا عنها، ولنا هذه القراءة والتحليل: 1- إنَّ أميركا تستبعد السفارة البريطانية في العراق، من مشاركتها خطط التخريب والمؤامرات على العملية السياسية؛ لأنَّ السفارة البريطانية كانت قد خططت مشروعها بمشاركة الإمارات بكسر التوازن السياسي، في الانتخابات العراقية المُبْكرة في: 10-10-2021، وأخفقت بريطانيا والإمارات في تحقيق النتائج لهذا المشروع، وقُلِبَت الطاولة خلافًا لخطتهما، لكن تظل السفارة البريطانية متخصصة بالتجسس. (هذا أهم الأسباب). 2- السفارة الألمانية، تروِّج لمصطلحات نحو: التعايش السلمي (بيت التعايش)، المجتمع المدني… ومصطلح (بيت التعايش) هو اتهام مؤجل يُعزِّزون به مشروع السفيرة الأميركية، عندما تبدأ (مرحلة التطبيق)، لأننا الآن في (مرحلة التسويق)، لذلك ذكرت (بلاسخارت) المصطلح بعد زيارتها للمرجعية الدينية في النجف الأشرف يوم الخميس: 7-كانون الأول-2022، ومنحت المصطلح أقوى دفعة تسويق إعلامي. 3- السفارة الألمانية، ساندة لبرامج أميركية لخرق العملية السياسية، وأمن المجتمع العراقي واستقراره وسيادته، لذلك تُسوِّق مصطلحات وجمل نحو: صُنْع السياسات، إجراءات وأولويات مخطط لها، تدريب الموظفين العراقيين على جمع البيانات وتحليلها: (هذا يرتبط بتدريب السفارة الأميركية لرواد أعمال عراقيين عددهم 1000 على تصميم فيديوهات قصيرة)! 4- تُكثِّف السفارة الألمانية من حضورها ونشاطاتها في محافظة نينوى وتحديدًا (سنجار)، وكذلك في دهوك، وهذا اختراق يجب معالجته هناك. 5- السفارة الألمانية، داخلة على خط (ملفات الفساد)، الذي سوَّقته أميركا، وبذلك تستحكم أميركا سيطرتها على القرار الألماني - العراقي في العراق أكثر، فلا استثمارات ولا اتفاقات نافعة للعراق مع ألمانيا. 6- إنَّ حقيقة سفارات الغرب في العراق، هي نادٍ لتخريب العراق، ومنع نموه وتطويره، لذلك أوصينا بتطوير العلاقات مع: منظمة شنغهاي التعاونية، دول بريكس، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي تبادليًّا مع الغرب ومحوره، وزيادة التمثيل الدبلوماسي مع دول منظمة شنغهاي واتحاد بريكس.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نادي سفارات الغرب لتخريب العراق
قالوا : إنّ في الدار فاطمة..قال : وإن..!!
شهادة الزهراء عليها السلام...مظلومية..ومواقف جهادية
العلاقات الصينية - السعودية من التجارة الى الشراكة الأستراتيجية .
حتى يتبين الخيط الابيض من الاسود..!
هل يتكرر سيناريو عادل عبد المهدي..!؟
الانقلاب العجيب..!
ذي قار..البؤرة الهشة التي يراهن عليها اعداء العراق..!
دول الرجعية العربية ليست حليف للصين..
بلاسخارت تغادر أرض المعركة!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.35
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك