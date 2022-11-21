المقالات

لأجل من نخلق مبررات اجتياح العراق ؟!


ماجد الشويلي ||

      

مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي

 

أي نظام سياسي هذا الذي يقلق أمن جيرانه ، ثم يمنحهم كل مبررات اجتياحه العسكري ويتظلم بعدها.

هذا لايليق بالعراق قلب العروبة،

وحامل شمائلها التي تدعو لحسن الجوار.

ان من غير المعقول ان نضطر الجمهورية الاسلامية الى اجتياح مناطق الارهابيين في الشمال ثم نشجب فعلها هذا ونشتكيها للمجتمع الدولي.

كيف سيكون المشهد لو ان ايران اجتاحت المناطق الشمالية حماية لامنها في ظل احتلال تركيا لمناطق شاسعة في الاقليم للسبب ذاته .صحيح أن تركيا اتخذت من ملاحقة حزب العمال ذريعة

وأنها تمادت في الامر لان لها اطماعا ستراتيجية في العراق وسوريا.

وايران لم تقم بخطوة من هذا القبيل

لكن على فرض ان ايران اضطرت لدخول اقليم الشمال فأي بلد يحترم نفسه يستسيغ مشهد وجود اجتياحين  من دولتين جارتين في وقت واحد ؟

ولسواد عيون من ؟

لاجل عيون منظمات ارهابية مدعومة من امريكا واسرائيل؟

انه للعجب العجاب.

ماذا لو ان تركيا وايران استضافتا منظمات ارهابية تهدد امن العراق كيف سيكون حالنا حينها؟

نحن نرفض الاعتداء على الاراضي العراقية من اي طرف كان .

ولكن لايعني ذلك ان نمنح الاخرين مبررات انتهاك السيادة ثم نتباكى عليها.

ان من واجب الحكومة الحالية ان تضع حدا لهذه المهزلة الامنية .

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
 الدولة الضعيفة مرتع خصب للعشائرية
لأجل من نخلق مبررات اجتياح العراق ؟!
ماذا ناقش السوداني في الاردن ....؟؟
لماذا هاجمت إيران مواقع في كردستان العراق؟!
ماذا تريد الشمطاء هذه المرة ؟!
الجحود في زمن الغربلة..
الجريمة ونظرية النوافذ المحطمة..!
ايران..كل شيء مكشوف!؟
ماذا تعرف عن (مشروع آيلب) وما هي مخاطره؟!
السوداني وعقلانية الإصلاح..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 59.56
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك