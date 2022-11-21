لأجل من نخلق مبررات اجتياح العراق ؟!

ماجد الشويلي ||

مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي

أي نظام سياسي هذا الذي يقلق أمن جيرانه ، ثم يمنحهم كل مبررات اجتياحه العسكري ويتظلم بعدها.

هذا لايليق بالعراق قلب العروبة،

وحامل شمائلها التي تدعو لحسن الجوار.

ان من غير المعقول ان نضطر الجمهورية الاسلامية الى اجتياح مناطق الارهابيين في الشمال ثم نشجب فعلها هذا ونشتكيها للمجتمع الدولي.

كيف سيكون المشهد لو ان ايران اجتاحت المناطق الشمالية حماية لامنها في ظل احتلال تركيا لمناطق شاسعة في الاقليم للسبب ذاته .صحيح أن تركيا اتخذت من ملاحقة حزب العمال ذريعة

وأنها تمادت في الامر لان لها اطماعا ستراتيجية في العراق وسوريا.

وايران لم تقم بخطوة من هذا القبيل

لكن على فرض ان ايران اضطرت لدخول اقليم الشمال فأي بلد يحترم نفسه يستسيغ مشهد وجود اجتياحين من دولتين جارتين في وقت واحد ؟

ولسواد عيون من ؟

لاجل عيون منظمات ارهابية مدعومة من امريكا واسرائيل؟

انه للعجب العجاب.

ماذا لو ان تركيا وايران استضافتا منظمات ارهابية تهدد امن العراق كيف سيكون حالنا حينها؟

نحن نرفض الاعتداء على الاراضي العراقية من اي طرف كان .

ولكن لايعني ذلك ان نمنح الاخرين مبررات انتهاك السيادة ثم نتباكى عليها.

ان من واجب الحكومة الحالية ان تضع حدا لهذه المهزلة الامنية .

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