المقالات

إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن


ماجد الشويلي ||

 

مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي

 

الجانب الروحي والمعنوي هو الأساس في صلاح المجتمع أو فساده

والقوانين والقرارات التي لاتراعي الجانب الروحي والاخلاقي والاعتباري في المجتمع،

إنما هي قوانين صماء ،عمياء ،عرجاء،

نظرت للانسان بجانبه المادي فحسب.

 من واجب الحكومة ممارسة التنشئة الصحيحة للاجيال الصاعدة. خطوات الحكومة المتخذة لحد الآن تبشر بخير ، وفيها بصيص أمل.

حجب المواقع الإباحية ركيزة أساسية للانطلاق في تصحيح المسار الاجتماعي.

لابد أن تتضافر ووتراكم هذه الخطوات والجهود الخيرة وتكتمل بقرارات من سنخها لتنقية البيئة الاخلاقية.

الخدمة الالزامية جزء مهم في تربية الاجيال . لاتستصحبوا الحالة السابقة لها،

فالخدمة الالزامية في ظل النظام الديمقراطي هي غيرها في ظل النظام الاستبدادي!

لم يكن لسرقات القرن أن تحصل لولا  أن البيئة الاجتماعية قد تلوثتوالمحيط المؤسساتي بات موبوءاً.

  فعلى سبيل الفرض لا الحصر ، ليس بإمكان إمام الجمعة ،ولا امام الصلاة ، ولا خطيب المنبر،  أن يمنع تعاطي المخدرات أو إغلاق الملاهي والحانات.

مع جل التقدير والتبجيل لادوراهم الخيرة. وحدها الحكومة قادرة على ذلك. إن لم يكن اليوم لاعتبارات هنا وهناك.

فغدا عندما تنشأ الاجيال بصورة صحيحة ويصبح الرأي العام الغالب بيدها هي من تطالب باغلاقها

لهذا ورد في الدعاء

((اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة))

 

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل سيعود الكاظمي  للحكم .... ؟؟
الاقتصاد والخدمات ام الاياحية والتجنيد
مشروع السوداني..بين ألغام التوازنات واحتضان الشعب
إلى اخوتنا الأعزاء في الإطار التنسيقي الذين نحبهم وندافع عنهم حتى النفس الأخير
شبهات تحوم حول التجنيد الإجباري..!
طامة كبرى..!
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
المهدي المنتظر والشباب..
إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن
السيدة الزهراء..جهاد ومواقف
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 60.35
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
سعید احمدی : محمد رسول الله(ص): آنا مدینه العلم و علی باب ها. لا فتی الی علی ، لا سیف ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
علي ابو الحسن : علي مع الحق والحق مع علي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
ابو هبة : نرفض وبشدة الإساءة إلى الإسلام والمسلمين والتجاوز على مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك