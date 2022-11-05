إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن

ماجد الشويلي ||

مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي

الجانب الروحي والمعنوي هو الأساس في صلاح المجتمع أو فساده

والقوانين والقرارات التي لاتراعي الجانب الروحي والاخلاقي والاعتباري في المجتمع،

إنما هي قوانين صماء ،عمياء ،عرجاء،

نظرت للانسان بجانبه المادي فحسب.

من واجب الحكومة ممارسة التنشئة الصحيحة للاجيال الصاعدة. خطوات الحكومة المتخذة لحد الآن تبشر بخير ، وفيها بصيص أمل.

حجب المواقع الإباحية ركيزة أساسية للانطلاق في تصحيح المسار الاجتماعي.

لابد أن تتضافر ووتراكم هذه الخطوات والجهود الخيرة وتكتمل بقرارات من سنخها لتنقية البيئة الاخلاقية.

الخدمة الالزامية جزء مهم في تربية الاجيال . لاتستصحبوا الحالة السابقة لها،

فالخدمة الالزامية في ظل النظام الديمقراطي هي غيرها في ظل النظام الاستبدادي!

لم يكن لسرقات القرن أن تحصل لولا أن البيئة الاجتماعية قد تلوثتوالمحيط المؤسساتي بات موبوءاً.

فعلى سبيل الفرض لا الحصر ، ليس بإمكان إمام الجمعة ،ولا امام الصلاة ، ولا خطيب المنبر، أن يمنع تعاطي المخدرات أو إغلاق الملاهي والحانات.

مع جل التقدير والتبجيل لادوراهم الخيرة. وحدها الحكومة قادرة على ذلك. إن لم يكن اليوم لاعتبارات هنا وهناك.

فغدا عندما تنشأ الاجيال بصورة صحيحة ويصبح الرأي العام الغالب بيدها هي من تطالب باغلاقها

لهذا ورد في الدعاء

((اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة))

ـــــــــــــ