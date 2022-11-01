لحية الحشد الشعبي..!

ماجد الشويلي ||

مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي

تعد اللحية مظهراً من أهم المظاهر التي تميز الحشد الشعبي عن غيره من الاجهزة الامنية .

فهي العلامة الفارقة من العلامات الدالة على البعد الديني والجهادي لدى منتسبي الحشد الشعبي ، لاعتبارات عدة أهمها أنها تؤشر الى أن المنطلق الذي انطلق منه الحشد الشعبي و تبلور منه وجوده المبارك بالفعل ، كان منطلقاً من الفتوى الشرعية للمرجعية الدينية العليا (أدامها الله)

و استجابة الناس النابعة من عمق ارتباطهم الديني والولاء لأهل البيت (عليهم السلام)

ولذا فإن ‏السماح للمجاهدين في الحشد الشعبي بإطلاق لحاهم أمر مهم للإعتبارات آنفة الذكر .

ولكن قد تناهى لمسامعي اليوم أن الإخوة المسؤولين عن إصدار الهويات قد الزموا المجاهدين في الحشد بضرورة أن لا تحتوي صورة البطاقة (الهوية) على اللحية ، وهو الأمر الذي أثار ‏هاجسي ودفعني للكتابة .

رغم ‏ثقتي العالية بأن هذا القرار له إعتبارات أمنية ، ولم يأت من فراغ .

ويمكن فهم الأمر على على أن الصورة من دون لحية توضح حقيقة الشخص ،بينما يمكن للملتحي أن يخفي بعض ملامحه والعلامات الفارقة على وجهه فيصعب التعرف على حقيقته .

ومن هنا جاء محذور الصورة باللحية.

ويمكن أن تحل المسألة بتخفيف اللحية بالمستوى الشرعي وينتهي الأمر.

‏لكن المقلق في الأمر من أن تتحول هذه الصورة الى الصورة النمطية التي تختزلها الذاكرة لمنتسبي الحشد ‏في المستقبل.

فنكون بذلك قد فقدنا عنصراً مهما من عناصر توفير الزخم المعنوي للمجاهدين .

نعم من حقنا أن نلفت عناية إخوتنا في الحشد إلى أن الأمر ليس مجرد لحية .

وإنما لأن هذه اللحية تحمل رمزية كبيرة و عميقة المغازي ، ولها دلالات ‏على أن المقاتل في الحشد يقاتل بقيم ومثل دينية .وهو على استعداد للاستشهاد من أجل تلك القيم التي ترمز لها اللحية.

وليس لأحد أي عيب على الحشد هذا الأمر . فمما لا شك فيه ان لحية المتدين فيها من الحث الديني الشيء الكثير في السنة النبوية وسيرة أئمة الهدى عليهم السلام.

‏وكما أن لعلم الدولة الذي هو عبارة عن (قطعة قماش )رمزية وقدسية استثنائية تستوجب الاستشهاد لأجلها اذا استلزم الأمر ، فإن للحية رمزية بهذا الحجم بالنسبة للمجاهدين في الحشد الشعبي. الحقيقة أننا ‏كنا نأمل في العراق الجديد يتغير الحال ويسمح لكافة منتسبي القوات الامنية في الجيش والشرطة وغيرهم من الصنوف الاخرى بإطلاق لحاهم ، فنحن نعيش في بلد مسلم وإطلاق اللحية من التعاليم الإسلامية المهمة ، خاصة مع عدم وجود قانون صريح يلزم منتسبي القوات المسلحة على حلق لحاهم .

فإن كان الامر متعلقا بالحفاظ على المظهر اللائق لمنتسبي القوات المسلحة _وهو أمر ضروري _. فيمكن أن يصار إلى المتابعة والتفتيش المستمر والتأكيد على ضرورة أن تكون اللحية بالحد الشرعي ، و المستوى الذي يحافظ على المظهر اللائق لمنتسبي القوات المسلحة (حفظهم الله)

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