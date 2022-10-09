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إلى أخي الشيعي الذي يحمل شعار إيران بره بره..!


ماجد الشويلي ||

 

مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي

 

لاتنخدع كما خدع أبو موسى الأشعري

حينما قال له عمرو بن العاص

أنا أخلع معاوية ، واخلع أنت علياً (ع) !

لكن حينما خلع أبو موسى عليا(ع)

قام عمرو بن العاص بتثبيت معاوية اللعين.

وهنا يجب عليك أن تدرك انهم يريدونك من دون عمق ليستفردوا بك ، ويعاودون استعبادك من جديد على الطريقة الصدامية بل أشد.

لاتنخدع وتظن أن (ايران بره بره مطلب جماهيري) أبدا

هؤلاء إما مخدوعين أو مخادعون

وأغلبهم مخادعون .

إنهم أيتام البعث والمشروع القومي العربي.

والحقيقة لايوجد شئ اسمه (مشروع قومي عربي)

فديدن الأنظمة العربية على طول خط التأريخ ، هو التناحر و التآمر بعضهم على بعض.

هم الذين أسقطوا نظام صدام

وهم من تباكى عليه.

الدبابات ومن جاء على ظهرها

لم تدخل العراق الإ من الأراضي العربية.

والطائرات  التي هدمت معظم البنى التحتية للبلد  حلقت من قواعد أمريكية في البلدان العربية.

إنهم أسقطوا الدولة العراقية في حين كان المعلن من هدفهم هو اسقاط نظام صدام وحكومته .

أنهم ينادون بالحضن العربي

والحضن العربي يتحين الفرصة ليلغي   فيها من الاساس كل شئ يتعلق بهويتك الشيعية.

كبيرهم (محمد بن سلمان) يصرح علنا أن ((ليس بإمكانه التفاهم مع ايران لان لها عقيدة بالامام المهدي عج))

وهي عقيدتك أنت .

وهذا يعني استحالة تفاهمه معك وتقبلك مهما كانت عروبتك أصيلة.

فأنت أشد عليه من ايران ما دامت عقيدتك تقضي بأن عاصمة المهدي (عج) الاممية لديك في الكوفة !

 فيا أخي أنت أمام خيارين ؛

إما أن تتخلى عن عقيدتك بالمهدي (عج) وتحظى بدفء الحضن العربي

وإما أن تتمسك بعقيدتك

وتعرف أن إيران خير من يعينك عليها ويشاطرك فيها

 

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