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بريطانيا أنموذج للطائفية المسيحية..!


علي عبد سلمان ||

 

▪️بعد وفاة والدته، الملكة إليزابيث، أصبح شارل الثالث الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا. والمحافظ على دين الدوله وبصفته هذه سيعين الأساقفة وكبار المسؤولين في الكنيسة بناء على توصية من الوزير الأول الذي يعمل في الموضوع مع الكنيسة وخاصة اللوردات الروحيين وهم أعضاء مجلس اللوردات من الكنيسة وعددهم 26.

▪️ملك بريطانيا حاكم أعلى لكنيسة إنجلترا. ولكنه ليس كذلك بالنسبة لكنيسة اسكتلندا. فالأخيرة كنيسة بروتستانتية مشيخية ليس لها رئيس بل تعمل من خلال لجان تنسيق ومجالس منتخبة.

▪️مع ذلك، لكنيسة اسكتلندا علاقة وثيقة بالملك. فهي تعين قس الإقامة الملكية في بالمورال، حيث توفيت الملكة. وكانت الملكة تصلي في كنائسها خلال وجودها في اسكتلندا. كما كان لها حضور في مناقشة شؤون الكنيسة من خلال ممثل عينته لذلك.

▪️الفصل بين الكنيسة والدولة لم يصل بعد إلى إنجلترا.

 

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