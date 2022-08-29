عاجل : بيان لسماحة السيد كاظم الحائري يعلن فيه عدم الاستمرار في التصدي للمرجعية بسبب المرض والتقدم في العمر
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المنهج الجامع المانع لأبناء الأمة


ماجد الشويلي ||

 

مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي

        2022/8/29

 

إن بيان المرجع الديني الكبير سماحة السيد كاظم الحائري بالتنحي عن التصدي لشؤون المرجعية الدينية يمثل قمة النبل والشهامة والشجاعة والوفاء للإسلام العزيز 

كما وأنه يمثل انعطافة كبرى في تأريخ المرجعيات الدينية بتوجيه الأمة نحو القيادة المركزية الموحدة

من خلال دمج مدرسة الشهيد محمد باقر الصدر (رض) بمدرسة الإمام الخميني(رض) حينما وجه الى الالتزام بقيادة الامام الخامنئي (حفظه الله تعالى)

إن دعوة سماحة السيد الحائري بالرجوع الى الامام الخامنئي  تمثل امتداد لدعوة أستاذه الكبير السيد الشهيد محمد باقر الصدر (رض) حين وجه الأمة للذوبان بنهج الامام الخميني(رض)

ولاشك إن دل هذا على شئ فإنما يدل على أن خط المرجعية محفوف بعناية الله عز وجل وأن منهج الإمام الخميني

هو المنهج الجامع المانع لأبناء الأمة

وتوجيه طاقاتها  الفكرية والمادية نحو العدو المشترك

والحمد لله رب العالمين

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