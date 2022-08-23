غزوة وهابية لفندق في مقديشو..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

يوميا يصبح ويمسي العالم على تناقل اخبار جرائم العصابات الوهابية التكفيرية وهي تفتك بالبشرية في كب اصقاع العالم من أفغانستان وباكستان إلى العراق وسوريا واليمن ومصر وليبيا وتونس ونيجيريا إلى الصومال مع عمليات دهس وطعن تطال مواطنين في شوارع مدن أوروبا وامريكا…..الخ.

من العمليات القبيحة التي وقعت خلال الثلاث ايام الماضية تفجير مسجد شيعي في كابل تسبب بقتل ثلاثين مصلي شيعي أفغاني وجرح سبعين اخرين، وفي الصومال شنت عصابات حركة الشباب الوهابية المرتبطة بـالعصابات التكفيرية كالقاعدة وداعش ذات الفكر الديني الوهابي السعودي هجوما على فندق سياحي في العاصمة مقديشو، تم الدخول إلى الفندق بحجة أنهم يريدون حجز غرف نوم داخل الفندق، وحال دخولهم الفندق شهروا أسلحتهم وقتلوا نزلاء الفندق وفق عقلية وفهم هؤلاء المتخلفين بقي هؤلاء متحصنين داخل الفندق لأكثر من 30 ساعة، بحصيلة ارتفع فيها عدد القتلى إلى 21 بينما أصيب 117 آخرون، في أعنف هجوم من نوعه منذ تولي الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود السلطة قبل نحو 3 شهور».

وقاتلت قوات النخبة الصومالية مسلحين مرتبطين بـ«القاعدة» بعد أن شق المتشددون طريقهم إلى داخل فندق حياة في العاصمة مساء يوم الجمعة مستعينين بإطلاق النار وتفجيرات. وأعلنت القوات الأمنية انتهاء العملية بمقتل كل المسلحين.

وسط إطلاق النار تجمع آلاف المواطنين في وسط العاصمة من أقارب الضحايا والجرحى الذين لايعرف اهاليهم هل هم قتلى ام جرحى، وينتظر أقارب المفقودين في الهجوم أنباءً عنهم حيث تجمع مئات المواطنين قرب الطريق المؤدي إلى الفندق بينما كانت قوات الأمن تحرس المنطقة، ولم تسمح لأحد بالمرور.

وأعلنت حركة «الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم. وتقاتل الحركة للإطاحة بالحكومة الصومالية منذ أكثر من عشر سنوات وتسعى للسيطرة على الحكم و فرض تفسيرها المتشدد للشريعة.

كل مصائب أمة الإسلام من الوهابية صتيعة الاستعمار، لنعيد الذاكرة قليلا إلى الوراء، مفتي السعودية أقام الدنيا واقعدها ضد نشر صور ام كلثوم، في عام (1968)، وقد وجه رسالة غاضبة المفتي العام للوهابية بالسعودية، موجهة إلى عبد الله بن عدوان المسؤول في جريدة (الرياض) السعودية، يقول فيها،

يؤسفنا ويؤسف كل غيور ما قامت به جريدة الرياض بنشرها صور نساء سافرات، فقد طلع العدد (1159) منها الصادر يوم الاثنين 10 شوال 1388، وعلى صفحته الرابعة صورة كاملة للمغنية (أم كلثوم)، أفهذا يخفى عليكم، إننا نعتقد فيكم الغيرة لله، والترفع بهذه الصحيفة عن (الرذائل) بنشر هذه الصورة المحرّمة، وننتظر ماذا تعملون تجاه هذا الآن، انتهى.

هذا السوك والخرط صدر قبل ٥٦ سنة، من البداية كانت ولازالت مهمة الوهابي نشر التطرف والكراهية والقتل، لم يسلم منهم المطربين والمطربات وكأنهم أولياء الله على خلقه، يفترض يتم حظر الوهابية بكل اسقاع العالم، لكن لم ولن يتم حظرهم بسبب وجود مصالح مع الناتو في حرق وتدمير شعوب لأسباب تصب بمصلحة الاستعمار والناتو.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

23/8/2022