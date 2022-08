هل امطرت السماء دما يوم عاشوراء 61 هجرية؟!

عمار الجادر ||

ثمة وثيقة بريطانية تؤكد على ان السماء أمطرت دماً يوم مقتل الحسين عليه السلام في عام 61 هجري

الوثيقة التاريخية التالية تؤكد هذه الحقيقة أيضاً:

فقد جاء في كتاب (وقائع عصر الأنغلو ساكسون) الذي ترجمه ونقّحه ميشيل اسوانتون (MICHAEL SWANTON) وصدر في بريطانيا عام 1996 للميلاد وأعيد طبعه ثانية من قبل جامعة اكستر (Exeter) في ولاية نيويورك الأميركية عام 1998 للميلاد، جاء في الصفحة 38 من هذا الكتاب ما نصّه:

(685. Here in Britain there was Bloody rain, and milk and butter were turned to blood)

ومعناه: (في عام 685 ـ للميلاد ـ هنا في بريطانيا، مطرت السماء دماً وتحوّل الحليب والزبدة إلى دم أو صار لونهما أحمر).

وعند مقارنة هذه السنة الميلادية (685) مع السنين الهجرية، نجد أنها تطابق سنة 61 للهجرة، وهي السنة التي استُشهد فيها مولانا أبي الأحرار الإمام الحسين وأهل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين).

وهذا مااكدته السيدة زينب (ع ) في خطابها عند دخول الكوفه وهي اسيره بعد الطف وشاهدت اهل الكوفه يبكون قالت لهم اتبكون او ما عجبتم لو ان السماء امطرت دما ...

كما قال الامام علي ابن موسى الى ابن شبيب

ياابن شبيب لقد قال ابي عن جدي عن الامام زين العابدين عند مقتل جدي الحسين امطرت السماء دما وتحولت السماء والتراب الى لون احمر