الحشد قائم حتى ظهور القائم..!

البعض من بائعي الكلام في القنوات الفضائية ومواقع التواصل من سياسين و محللين و مقدمي برامج وكتاب وما شابه يستغل عدم معرفة الناس الفرق بين الحشد الشعبي العراقي وبين الفصائل المقاومة العراقية لخلط الاوراق.

الحشد الشعبي هو قوة حكومية متخصصة بمكافحة الارهاب والجماعات المسلحة له قانون وتشريع خاص تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة ولا يوجد اي مشروع لحله او سحب سلاحه.

فصائل المقاومة العراقية هي جماعات عراقية مسلحة تقاتل الاحتلال والجماعات الإرهابية داخل وخارج العراق لها قياداتها الخاصة تحاول امريكا وغيرها تحيد سلاحها.

الاتفاق الحالي هو دمج فصائل المقاومة مع الحشد الشعبي تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة العراقية وليس ما ذهب اليه المطبلون والطامحون لحل الحشد وسحب سلاحه للعلم ان الحشد الشعبي هو الضمان الوحيد لاستقرار العراق ووحدة أراضيه تحت رعاية المرجعية الشريفة.