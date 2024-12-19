المقالات

الجهاد المقدس والفتح الموعود..!

97 2024-12-19

الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الركن نجم الدين عباد ||

معظم اليمنيين وليس الانصار وحدهم يؤمنون بعظم الكلمة ( الله اكبر ) التي تتكرر في كل اذان ويكررها كل مظلوم امام من ظلمه .. الله اكبر تعني لنا انه من توكل عليه بصدق سيصبح كل شيئ غير الله ضعيف .

هناك بعض الناس وخاصة ممن يعتقدون انفسهم النخب او ممن يعتقدون انفسهم واقعين او اصحاب عيشة فقط امثال هؤلا عندهم امريكاء اكبر إسرائيل اكبر المال الخليجي اكبر، لذالك هم يهتمون بإرضاء امريكاء وشلتها الرأسمالية التي تنهب ثروات العالم وهم يخافون ويقلقون جدا من اي تصرف منهم يغضب امريكاء كونها الاكبر وكلمة الله اكبر عندهم عبارة عن عادة والتكليف الشرعي لهم رضا امريكاء وربيباتها في المنطقة ..

نحن في اليمن المقاوم ندرك جيدا قوة امريكاء العسكرية والاقتصادية وووالخ لكننا ندرك ان الله اكبر لذا قال القائد الرباني المؤسس امريكاء قشة ..

نعم هي قشة كون الله اكبر . أيها الناس وقوفنا مع غزة تكليف ديني وواجب شرعي يعني امر الله لعباده ان ينصروا المظلومين ورضا الله يعني لنا كل شي ورضا الله يحتاج منا البذل والتضحية ونقص الامن والامان والامن الغذائي وغيره لكن الله الاكبر طلب منا هذا وطلب منا تحمل اثمان ذالك .

ونحن نعرف امر الله عبر كتابه واهل بيت نبيه لقول رسول الله ( كتاب الله وعترتي اهل بيتي ) .

من يلومنا او يضلل على الناس اننا ذراع لإيران المحروسة نقول له نحن ذراع لله كون يد المؤمن تتحرك بأمر الله ومن يدعمنا ايا كان لمقاومة الظالم يكون له موقف ايجابي نحونا نحترمه كثير حتى لو كانت روسياء او كوريا الشمالية او الصين او اي بشر فمن يساعدنا اخن لنا بالخلق فما بالك بدولة مسلمة تدرك كل الإدراك ان الدفاع عن المستضعفين واجب شرعي ..

سيقول لنا البعض لا تزايدوا علينا انتم وأنتم وأنتم …الخ نقول له نعم نحن مقصرين ونحن لانؤمن بالعدالة الجمعية حتى لمن عايش الانبياء فما بالك بدونهم لكننا نختلف عنكم ان لنا قائد رباني نجده صلبا كالفولاذ ونقي كالمطر ورحيما مثل الأب وهذه الصفاة التي تضنها انت متناقضة هي فيه يطبقها حيث يرضي الله بها عنه فكل صفة لها مكان للتطبيق ونحن مسلمين له ولايعيبنا ذالك ابدا انما ندعوا الله ان يثبتنا على ذالك ونستعيذ بالله من الزلل .. والسلام على من اتبع الهدى ..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي..ضمانة للأمن أم محور جدل سياسي؟!
الحشد قائم حتى ظهور القائم..!
المرجعية تاريخ صنعت تاريخ
الجهاد المقدس والفتح الموعود..!
هرمجدون … الإنجيليون القدريون الصهيونيون … ترامب
طرطرا تطرطري..لا يقصد بها الحصري
تحول الأسد الذي أدى الى سقوط النظام
خفايا تدمير مبنى المخابرات والكمارك السورية..!
سوريا… والتجربة العراقية
عباس عراقجي .. مقال تفصيلي عن اوضاع سوريا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك