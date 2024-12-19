خفايا تدمير مبنى المخابرات والكمارك السورية..!

محمد فخري المولى ||

سوريا كانت على موعد غير معلن وسريع ومفاجئ لهروب بشار وتسلم الجولاني مقاليد السلطة بشكل وصيغة تضع الف الف سؤال وكذلك علامات استفهام لها اول بلا نهاية، اما المستقبل فهو بخبر كان.

لكن وما ادراك ما لكن يظل هذا الوضع الرمادي القاتم تنطلق طائرات الكيان الغاصب لاستهداف مبنى المخابرات والكمارك السورية بعد مغادرة بشار ودخول الجولاني الى دمشق،

هنا نضع عشرات علامات الاستفهام وهي بمجملها خفايا الاستهداف.

المخابرات من الموسسات السيادية التي تملك بنك معلومات امنية استخبارية خارجية كبير ومهم، ونحن نتحدث عن نظام كان بتماس مع الكيان الغاصب وخاض معارك عدة، وهناك نقاط تسلل واختراق من الطرفين، الاهم بشكل صريح هناك ملفات لعدد كبير الجواسيس والعملاء المزدوجين وكذلك المجندين،

اما الاكثر اهمية فهي الحواضن او المضافات الامنة، بالمناسبة نحن نتحدث عن حقبة زمنية تتجاوز النصف قرن من الارشيف الامني بادق التفاصيل.

كل ما تقدم اذا اضفنا له سجلات الكمارك والتنقل والنقل الخارجي بما له وعليه من اسقاطات على ما يمضي خلال الحدود فنحن امام سرد واقعي بالتفاصيل المملة لعلاقة سوريا مع الكيان .

بهذا التدمير سواء تم اتلاف كل ملفات المختلفة الممتدة لعقود او نقلها او اخفائها ليتم العبث بها او حفظها كسلاح جاهز للانطلاق مثل الوثائق التي لها اثر كبير ، اما تزويرها واعادة نشرها ستجعل الخائن بطل والمخلص غير ذلك اما الوطنية للابطال والشرفاء ستكون لمن لا يستحقها، اذن ستكون سوريا بالمرحلة المقبلة بفوضى المصداقية للشخوص والمواقف، وسيكون الراي العام والمتابعين للسان السوري امام سجل جديد لا يتضمن اي معلومات دقيقة للحقبة السابقة،

ستنطلق سوريا بشخوص ومؤسسات ومنظمات ظاهرها الوطنية والاخلاص وباطنها اجندات لاتمت للوطن والوطنية بصلة،

اما الاخلاص فهو للمصالح والمال ولمن يدفع اكثر، ليبقى المستفيد الاكبر والخاسر الاكبر؟ المستفيد الاكبر سيكون الكيان الغاصب الخاسر الاكبر ستكون سوريا الموحدة.

لننتهي بكلمات مهمة في ظل ظلام دامس لما يحدث واصوات التفجيرات والرصاص سيكون المستفيده هذه الملفات الكامله،

كل العملاء وكل الجواسيس وكل من يشتبه بارتباطهم مع الكيان، وهم سيكونون قواعد عمل جديده للكيان ولكل الجهات المعادية التي هي معنية وتعلم ان هذه الملفات سوى الاسماء للشخوص او الادارت ومن عمل معهم يمثلون جيوش معادية لاي بصيص امل بالتغيير الايجابي

لذلك هم ادوات التغيير القادمه هذا ما سيحدث بسوريا للفترة المقبلة، لننظر لهذه الضربه الذكيه جيدا واذا اضفنا للاستهدافات تدمير مراكز الابحاث وقتل العلماء وكذلك تجاوز الشريط الفاصل والاقتراب من العاصمة دمشق بمسافة كيلومترات بسبطة.

الخلاصة: سوريا والمنطقة امام تقسيم عاجلا ام اجلا الا اذا تم التنبه من قبل جميع الاطراف بداخل سوريا وخارجها، ان سوريا مصيرها التقسيم بعد الاقتتال الهدوء النسبي الان هو شهر عسل مفعم بالاحلام والامال وسينتهي عما قريب لننظر للمستقبل جيدا