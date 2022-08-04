المقالات

الحوار الشامل و مقاربات الحصة والمحاصصة


ماجد الشويلي ||   مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي   نحن مع الحوار الوطني الشامل لا لأجل حل الأزمة الراهنة فحسب ، وإنما لإجراء تعديلات جذرية في النظام السياسي تمنع التفرد والتفرعن من أي جهة كان، وتحصر حل الخلافات السياسية في الوثيقة الأسمى في البلاد (الدستور) وعلى أن لا ترسخ الاصلاحات والتعديلات  المتوخاة مبدأ {المساواة } الذي يجحف بالعدالة المجتمعية على حساب استحقاقات المكون الأكبر ! فما أن تسلب الأغلبية حقها في السلطة، حتى يقال لقد نجحنا بالقضاء على المحاصصة،  والحقيقة أن المستهدف هو الحصة (حصة المكون) وليست المحاصصة . في حين أن المحاصصة الحزبية هي المسؤول الأكبر عن نخر العملية السياسية . ومهما كان نوع وطبيعة التعديل أو الاصلاح في العملية السياسية ، فلن ينهي المحاصصة الحزبية مطلقا. فهذا ديدن جميع الأنظمة السياسية حول العالم تقريباً. لذا لابد من الاحتراز من أي منحى تفاوضي يفضي الى نسف الركن الإساس في كل أنواع الأنظمة الديمقراطية  الا وهو  <<حكم الأغلبية >>هذا من جهة ، ومن جهة أخرى  يجب إبعاد وإقصاء واستثناء الحشد الشعبي عن أي نوع من أنواع التسويات والتوافقات السياسية  تحت أي مسمى آخر.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خارج أسوار التقوى والبصيرة
حقيقة المرأة وأمانة السماء..
هل بعث يزيد من جديد!؟
هل بالإمكان حل البرلمان ؟!
الحوار الشامل و مقاربات الحصة والمحاصصة
محاضرات من ايام عاشوراء 
نحو نظام منصف للشراكة
ماذا بعد العشرين؟!
بين بدر والحاج هادي العامري..!
الى القليل الضئيل..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.34
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك