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هكذا علمنا الخميني..!


ماجد الشويلي ||

 

❇️علمنا الخميني (رض) أن عشق الحسين ع ليس عشقاً موسمياً وإنما هو شجرة للوعي والجهاد

((تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ))

إبراهيم  (25)

❇️وعلمنا أن عاشوراء ليست مجرد طقوس

وإنما هي سعي حثيث وخطوات عملية لإقامة حكم الله عز وجل

❇️علمنا أن من لم يحضر كربلاء61 هـ عليه أن تكون عاشوراء حاضرة في ضميره ووجدانه كل يوم

❇️علمنا الخميني مادام هناك مثال ليزيد لابد أن يقف بوجهه مثال للحسين ع

((مثلي لايبايع مثله))

❇️علمنا الخميني أن البكاء على الحسين ع ليس رضوخاً وإنما  هو سقي لشجرة قيم عاشوراء

❇️علمنا الخميني أن عاشوراء  استشعار  لروحية الحسين ع  الثائرة وليس مجرد مشاعر  تبكي جسد الحسين المقطع بالسيوف ،

 فحتى الحجر الأصم يبكي الحسين ع بل وهناك من اليهود من بكى الحسين ع.

❇️علمنا الخميني أن الحسين ع ليس مجرد رايات ترفع فوق سطوح المنازل وإنما هو آيات ترتل في البيوت.

❇️علمنا الخميني أن الحسين ع ذهب لإقامة دولة واستلام سلطة مادامت بيد يزيد اللعين دولة ، وإلا لن يكون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الحالات معنى منطقي.

❇️علمنا الخميني أن القائد يجب أن يستجيب لنداء أمته  لو استغاثت به لنصرتها حتى وإن  كان لها سوابق من الخذلان

كما خذلت الكوفة علياً والحسن ع

❇️علمنا الخميني أن الشهادة ليست غاية في نهضة الحسين ع وإنما هي نتيجة لبلوغ الفتح.

❇️علمنا الخميني أن الفتح الذي أراده الحسين ع هو إقامة حكومة العدل الإلهي

وليس مجرد التخلص من الظالمين والبكاء على أطلال الماضي بعدها.

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