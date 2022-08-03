هكذا علمنا الخميني..!

ماجد الشويلي ||

❇️علمنا الخميني (رض) أن عشق الحسين ع ليس عشقاً موسمياً وإنما هو شجرة للوعي والجهاد

((تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ))

إبراهيم (25)

❇️وعلمنا أن عاشوراء ليست مجرد طقوس

وإنما هي سعي حثيث وخطوات عملية لإقامة حكم الله عز وجل

❇️علمنا أن من لم يحضر كربلاء61 هـ عليه أن تكون عاشوراء حاضرة في ضميره ووجدانه كل يوم

❇️علمنا الخميني مادام هناك مثال ليزيد لابد أن يقف بوجهه مثال للحسين ع

((مثلي لايبايع مثله))

❇️علمنا الخميني أن البكاء على الحسين ع ليس رضوخاً وإنما هو سقي لشجرة قيم عاشوراء

❇️علمنا الخميني أن عاشوراء استشعار لروحية الحسين ع الثائرة وليس مجرد مشاعر تبكي جسد الحسين المقطع بالسيوف ،

فحتى الحجر الأصم يبكي الحسين ع بل وهناك من اليهود من بكى الحسين ع.

❇️علمنا الخميني أن الحسين ع ليس مجرد رايات ترفع فوق سطوح المنازل وإنما هو آيات ترتل في البيوت.

❇️علمنا الخميني أن الحسين ع ذهب لإقامة دولة واستلام سلطة مادامت بيد يزيد اللعين دولة ، وإلا لن يكون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الحالات معنى منطقي.

❇️علمنا الخميني أن القائد يجب أن يستجيب لنداء أمته لو استغاثت به لنصرتها حتى وإن كان لها سوابق من الخذلان

كما خذلت الكوفة علياً والحسن ع

❇️علمنا الخميني أن الشهادة ليست غاية في نهضة الحسين ع وإنما هي نتيجة لبلوغ الفتح.

❇️علمنا الخميني أن الفتح الذي أراده الحسين ع هو إقامة حكومة العدل الإلهي

وليس مجرد التخلص من الظالمين والبكاء على أطلال الماضي بعدها.

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