مقترحات الى وزير التربية ..

بعد ان لاحظنا كثرة اعداد الطلبة غير المشتركين في الامتحانات العامة للصفوف الثالث متوسطة والسادس الاعدادي لأسباب كثيرة لا يمكن حصرها في هذا المقال واهم سبب هو جائحة كورونا التي أدت الى انتقال الطلبة الى مراحل متقدمة دون أي استيعاب للمواد الدراسية التي درسوها، فأنتقل الطالب من الأول متوسط الى الصف الثالث الذي هو الآن فيه وكذلك انتقال الطالب من الصف الرابع الاعدادي الى السادس الاعدادي الذي هو فيه ألآن .. ولكي لا نحرم أبنائنا الطلبة من فرصة المشاركة في الامتحانات العامة الوزارية فأننا نقترح بعض المقترحات عسى ان يؤخذ بأحد منها لأسباب إنسانية بعيدة كل البعد عن المواقف الأخرى ..

1- إعطاء فرصة لطلبة غير المشتركين في الامتحانات بالاشتراك ومن كان له قدرة بالاجتهاد والنجاح فأن المثل الشعبي يقول ( أبو كَروه يبين بالعبره ) ..

فقد لا يتحقق المطلب هذا لاعتراض كثير من المدرسين عليه لان الطالب خلال السنة لم يجتهد ولم ينجح .. قد نتفق معهم على الرغم من انهم يتحملون جزء من ذلك . نطرح الرأي الثاني ..

2- في حالة عدم الموافقة على اشتراكهم في الدور الأول فأننا ندعو الى اعطائهم فرصة ولو لمرة واحدة الاشتراك في الدور الثاني .. فمن يستطيع النجاح فأهلا وسهلا به ..

اننا في هذا العمل قد اعطينا فرصة لطلبتنا لاشتراك عسى ان يجتهد ويحالفه الحظ وينجح حتى ولو كانت نسبة النجاح التي تتحقق اقل أفضل بكثير من ان يبقى في الشوارع دون دراسة.

3 – في حالة الموافقة على الرأي الثاني يمكن للوزارة ان تضع بعض الشروط للاشتراك اسوة بالطلبة الخارجين ونحن لا نحبذها لكون هناك طلبة فقراء لا يمتلكون المال للاشتراك ويحرم من الاشتراك .. خيرات العراق كثيرة لا نبخل على طلبتنا في ذلك، افضل من ان تسرق من قبل الفاسدين .

الكاتب / الحاج هادي العكيلي