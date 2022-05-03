المقالات

مقترحات الى وزير التربية ..


 

بعد ان لاحظنا كثرة اعداد الطلبة غير المشتركين في الامتحانات العامة للصفوف الثالث متوسطة والسادس الاعدادي لأسباب كثيرة لا يمكن حصرها في هذا المقال واهم سبب هو جائحة كورونا التي أدت الى انتقال الطلبة الى مراحل متقدمة دون أي استيعاب للمواد الدراسية التي درسوها، فأنتقل الطالب من الأول متوسط الى الصف الثالث الذي هو الآن فيه وكذلك انتقال الطالب من الصف الرابع الاعدادي الى السادس الاعدادي الذي هو فيه ألآن .. ولكي لا نحرم أبنائنا الطلبة من فرصة المشاركة في الامتحانات العامة الوزارية فأننا نقترح بعض المقترحات عسى ان يؤخذ بأحد منها لأسباب إنسانية بعيدة كل البعد عن المواقف الأخرى ..

1- إعطاء فرصة لطلبة غير المشتركين في الامتحانات بالاشتراك ومن كان له قدرة بالاجتهاد والنجاح فأن المثل الشعبي يقول ( أبو كَروه يبين بالعبره ) ..

فقد لا يتحقق المطلب هذا لاعتراض كثير من المدرسين عليه لان الطالب خلال السنة لم يجتهد ولم ينجح .. قد نتفق معهم على الرغم من انهم يتحملون جزء من ذلك . نطرح الرأي الثاني ..

2- في حالة عدم الموافقة على اشتراكهم في الدور الأول فأننا ندعو الى اعطائهم فرصة ولو لمرة واحدة الاشتراك في الدور الثاني .. فمن يستطيع النجاح فأهلا وسهلا به ..

اننا في هذا العمل قد اعطينا فرصة لطلبتنا لاشتراك عسى ان يجتهد ويحالفه الحظ وينجح حتى ولو كانت نسبة النجاح التي تتحقق اقل أفضل بكثير من ان يبقى في الشوارع دون دراسة.

3 – في حالة الموافقة على الرأي الثاني يمكن للوزارة ان تضع بعض الشروط للاشتراك اسوة بالطلبة الخارجين ونحن لا نحبذها لكون هناك طلبة فقراء لا يمتلكون المال للاشتراك ويحرم من الاشتراك .. خيرات العراق كثيرة لا نبخل على طلبتنا في ذلك، افضل من ان تسرق من قبل الفاسدين .

الكاتب / الحاج هادي العكيلي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شركة ويندوارد الإسرائيلية تتعهد بالرقابة على تنفيذ العقوبات ضد روسيا
مقترحات الى وزير التربية ..
الأمن الوطني العراقي: تجار مخدرات عرب و "إيران برة .. برة" |
لوعة الرّحيل، تزيدنا قوة..
عدوان متوقع في الشرق وهزات ارتدادية  بعد اوكرانيا
مشهد اسر نفسي 
العيد في دستور الاسلام
يوم القدس العالمي يؤآخي عيد الفطر ويجاورهُ منذ أربعين عام،
الكويت تتعمد خنق العراق
يسأل البعض..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 78.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم حرامي لص من درجة الأولى، كان في زمن النظام السابق كان يدعي انة من ...
الموضوع :
بتهمة الرشوة .. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس
كاظم حسن مزيد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اخوي انعدم بزمن النضام البائد سنة ٢٠٠٢شهر٧ وكانت لدي شهادة الوفاة ...
الموضوع :
مؤسسة الشهداء قسم توثيق جرائم البعث الكافر تنشر اسماء الوجبة ١٥ من اسماء المحكومين .
قاسم الكناني : أحسنت كلام جميل ...
الموضوع :
الاستبدال ناقوس خطر..
علي : يا مهدي ...
الموضوع :
ج 4 من شرائط وعلامات ظهور الامام المهدي عليه السلام
احسان الساعدي : جزاك الله خير استاذ نصير ...
الموضوع :
اغتيال الحق..!
حميد مجيد : أحسنتم الافاده ...
الموضوع :
اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي
محرز : مقال جيد ...
الموضوع :
فعلنا العَبرة.... فهل حققنا العِبرة!! من قضية الإمام الحسين عليه السلام
محمد صالح حاتم : سلام الله على الشهيد الصماد وعلى كل شهداء اليمن الابرار ...
الموضوع :
اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد 
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
فيسبوك