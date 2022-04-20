إستراتيجية الاحتلال التركي لشمال العراق

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ماجد الشويلي || مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي ثمة أبعاد كبيرة وخطيرة ينطوي عليها الإحتلال التركي لشمال العراق ؛ تتصل بستراتيجية دولية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الغاصب بتمويل ودعم خليجي . وفي الحقيقة أن هذه الستراتيجية تأتي في إطار تطبيقات صفقة القرن الكبرى ، لحماية الكيان الصهيوني والتطبيع معه . ولو نظرنا بعمق لطبيعة التحرك التركي نحو العراق في هذا التوقيت بالتحديد ، لأمكن لنا الخروج باستنتاجات عدة ، تقوم على أدلة وقرائن موضوعية نجمل بعضها بمايلي :- ❇️ أن هذا الاحتلال التركي الفج لشمال العراق ، جاء عقب الاستثمارات الاماراتية الكبرى في تركيا ، والتي مثلت طوق نجاة لحكومة أردوغان والاقتصاد التركي المنهار . وهي في حقيقة الأمر رشوة لدفع الرئيس التركي للقيام بما يجب عليه فعله في هذا المشروع الحديد. ❇️ يهدف هذا المشروع لحماية حكومة اربيل وتعزيز قدراتها قبالة الحكومة الاتحادية في بغداد وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ❇️السعي لتأمين غطاء تركي للتواجد الاسرائيلي المخابراتي في الاقليم بعد ان عجزت حكومة برزاني عن حماية هذا التواجد عقب الضربة الموجعة التي وجهتها إيران لوكرهم التجسسي ❇️عزل وتحجيم جغرافية المقاومة الإسلامية وتضييق الخناق عليها أمنيا وسياسيا واقتصاديا ❇️قطع الخط الواصل بين إيران ولبنان وفلسطين مروراً بالعراق وسوريا وهو الخط الحيوي والفاعل لتعضيد قوى المقاومة في عموم المنطقة ❇️إجراء استباقي للحد من التداعيات السلبية على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بعد عودتها للاتفاق النووي مع ايران ❇️التحكم بالموارد المائية عبر دعم الإقليم لإنشاء عدة سدود لتخزين المياه في الإقليم تم إقرار أربعة منها بالفعل وفي النية انشاء تسعة سدود أخرى دون إخطار الحكومة الاتحادية والتنسق معها ❇️إفقار الجنوب والوسط تمهيدا لإخضاعه لمشروع التطبيع والقبول به كواقع لامناص منه ❇️وضع اليد على مصادر الطاقة والمقدرات الطبيعية في الأقليم لضمان استمرار تدفق الغاز والبترول نحو تركيا ومن خلالها الى أوربا وإسرائيل ❇️السعي لإبعاد الحشد الشعبي عن المناطق المحاذية لسوريا ❇️التمهيد لإجراء تغييرات ديموغرافية مهمة في عموم المناطق الشمالية