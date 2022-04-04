المقالات

الحل لكل ما هو جدل سياسي 

67 2022-04-04

  حسن المياح ||   من أراد أن يعبر كل ما هو مسمى من إجتماع وتكتل وتلاحم من مكون ومذهب وطائفة وقومية ونسب وحزب ومنطقة وعشيرة وأسرة وما الى ذلك ؛ ولكنه مفرق ومجزء لما هو آصرة حقيقة توحد ، وعروة إجتماع عقيدة وإيمان ، ومقسم لما هو عراق شمالآ وجنوبآ وشرقآ وغربآ ، وجعل دولتين ، أو أكثر ، في عراق واحد ، وما الى ذلك من تقسيمات وإجتزاءات ، وتجزيئيات وتفرقات ، أو دولة وحكومة قائمة على أساس المحاصصة والمجاهدة والإنتماء والبلطجة والأقوى حزبآ ، والأكبر والأكثر عددآ مكونآ أو كتلة ، أو تشكيل حكومة أغلبية سياسية أو مكوناتية أو عددية ، أو حكومة أغلبية وطنية ، والبعض يعلق عليها ( على حكومة الأغلبية الوطنية ) ويقول هل أنها واسعة أو ضيقة ، وهل أنها من طلاقة واحدة أو طلاقتين ، وما شاء لهم جميعآ أن يقولوا ويعبروا ، وما شابه وشاكل هذا وذاك .......ّ أن يكون حل كل هذه --- التخندقات والإختناقات ، والحبوسات والإنسادات ، والتعصبات والإنحيازات ، والإنكفاءات والإنفتاحات ، والآنطواءات والتبعثرات ، والإلتحاقات والتباعدات ، والتآلفات والإنفكاكات والإنحلالات والإنشطارات ، وما شابه وشاكل وجارى --- من خلال العمل على تشكيل دولة العراق الواحدة الموحدة الجامعة لكل ما ذكرنا من تكوينات وجود إنسان عراقي ، وأن يكون تشكيل الحكومة على أساس حكومة دولة الإنسان الخليفة ( حيث لا تمايز ولا تفاضل ، إلا بالتقوى والعمل الصالح النافع ، وبما لهما من معنى واسع دقيق ، حكيم مدل ) الذي أراده ( أي الإنسان ) الله سبحانه وتعالى ، أن يكون خليفته في الأرض على طاعته ، والتمتع والتصرف بما سخر له من فيوضات ربانية متنامية ، ونعم وافرة متعددة متنوعة متكاثرة ، وثروات وكنوز ظاهرة وخبيئة مكنونة ، وفق الإصلاح والصلاح .......... وعلى أساس هذا تكون مرضاة الله حاصلة ، وأنه الحل الإلهي الناجع الناجح الفالح لجدل الإنسان !!! ..... نعم جدل الإنسان ...... ؟؟؟

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فنتازيا نقاشية ..!
مواصفة كتلة الاغلبية
الحل لكل ما هو جدل سياسي 
(العقل.. الحكمة.. القرار)
وقفة تدبر..!
خلّو بالكم من وعد الله ..!   
السياسة والرمي في الهواء!.. 
نحن تبعية ..!
تفعيل العامل الذاتي في عملية المراقبة..
شهر فضيل تعرج فيه أرواح العابدين 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 80
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك