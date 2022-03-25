أحداث أوكرانيا تصنع نظام عالمي جديد

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نعيم الهاشمي الخفاجي || أحداث أوكرانيا حرب ما بين روسيا والناتو يدفع ثمنها الشعب الاوكراني، ما يحدث هو صراع وجودي لإنهاء هيمنة وسطوة القطب الواحد، نحن العرب خارج مجال صناعة التاريخ بسبب تسلط الأنظمة العربية العميلة للناتو التي صنعها ومكنها الاستعمار من التسلط على رقاب الشعوب العربية المغلوب على امرها، المتابع للإعلام في تغطية حرب أوكرانيا تجد الإعلام التابع للغرب واعلام دول الرجعية العربية التي صنعها الاستعمار ينقل اخبار الكثير منها يفتقد إلى المصداقية، بغض النظر عن نتيجة للحرب الدائرة في أوكرانيا ما بين روسيا والناتو، وقوع المعركة في هذا الزمن زمن سيطرة القطب الواحد بحد ذاته، هذه الحرب هي بلا شك ستؤسس لنظام دولي عالمي جديد، النظام الدولي الجديد بلا شك يكون له تأثير إيجابي في حياة الكثير من شعوب الأرض وخاصة نحن شعوب العرب المضطهدة والتي سرقة ثرواتها بالعلن، بل وصلت الحالة في حقبة إدارة ترامب أعلن أنه أخذ أموال دول الخليج بالقوة وسخر منهم أمام أتباعه وسط تصفيق جماهيره بالقول هؤلاء لايملكون سوى النقود وعليهم دفعها إلينا ووصف السعودية بالبقرة الحلوب إن جف لبنها أي بترولها يقوم بذبحها. الصراع في أوكرانيا يؤسس لنظام عالمي جديد بعيدا عن أكاذيب الإعلام الموجه من مئات القنوات الفضائية وفيالق الإعلاميين وبكل اللغات على الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يكن شخصية طارئة أتت بها الصدفة وإنما له تاريخ طويل عمل كضابط مخابرات سوفياتي وتقلد منصب رئاسة الوزراء وقلب هزيمة روسيا في الشيشان إلى نصر واضح وقضى على مافيا الجريمة والسرقة بعد انهيار السوفييت، العصابات المافيوية سيطرت على موسكو وجعلتها مدينة للقتل والخطف والأغتصاب، بوتين لايخطوا اي خطوة بدون دراسة معمقة وواثق أنه يتجاوزها بنجاح. بوتين ورثيت الإمبراطورية السوفيتية عندما يجلس على كرسي الرئاسة فهو يمثل وريث امبراطورية السوفيت وزعيم روسيا العظمى التي هزمت كل جيوش امبراطوريات العالم عبر التاريخ القديم والحديث، انا لست مواطن روسي وإنما كمتابع للأحداث ذات فكر يساري أرفض كل أشكال الهيمنة والاضطهاد ودعم الأنظمة الرجعية المستبدة من قبل دول الرأسمالية الغربية المتوحشة. شعوب العرب عاجزة بل ترامب وصف دول الخليج البترولية في الأبقار الحلوبة فنحن كشعوب عربية نبقى مسحوقين ومن يقف ضد سيطرة القطب الواحد بالتأكيد لم يكن عربي ومسلم ابدا، بوتين يقود معركة من أجل دحر النفوذ الغربي، وتعزيز أمن روسيا القومي، بوتين يسعى في محاولة لإعادة تأكيد مكانة روسيا كقوة عظمى لا يستهان بها على نطاق عالمي لها حصتها من العالم ولم تقبل العيش على الهامش رغم تفضيلها على بقية الأمم الاخرى، في العقوبات رأينا أمريكا كانت تعطي الأفضلية للبترول والبضاعة الروسية في الشراء، هذه الأفضلية لم يقبلها بوتين وإنما يريد حصة روسيا مثل ما تحصل أمريكا على حصتها، في العشرين سنة الماضية عززت موسكو موقعها خارج محيطها المباشر بل لها دول مؤيدة وشعوب في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية ….الخ. رغم ما نراه من صراع وجودي ما بين روسيا وامريكا لكن الروس في الحرب الأهلية الأمريكية لهم موقف يختلف عن موقفهم بالحقبة السوفياتية والحالية تجاه الولايات المتحدة، الإمبراطورية الروسية دعمت الاتحاد الولايات الامريكي بالحرب الأمريكية، وأرسل الروس سفنهم الحربية إلى موانئ أميركية لردع أي تدخل عسكري مباشر من جانب بريطانيا أو فرنسا ضد الثورة التي كانت تعمل على عمل اتحاد الولايات الأمريكي، روسيا كانت ضد حلفاء أمريكا الحاليين بريطانيا وفرنسا مع الحكومة الأمريكية. انهيار المعسكر الشرقي وسقوط جدار برلين ترك أثر سيء على فلاديمير بوتين ضابط المخابرات السوفياتية الذي كان يدير مركز الـ«كي جي بي» في ميونيخ، واصيب في خيبة عندما رأى تخاذل قياداته في عدم التصدي لمنع انهيار السوفيت والذي همش قوة موسكو وهيبتها وأنهى مركزها كعاصمة قرار على قدم المساواة مع واشنطن. بوتين وصل للسلطة بعد انضمام دول المعسكر الشرقي للناتو، لذلك عمل بكل قوة على تجميع عدد من دول الاتحاد السوفياتي المنحل واستطاع كسب مجموعة من الدول رغم خروج عدد من الدول خارج النفوذ الروسي، استطاع بوتين في إعادة القوة إلى روسيا من خلال توقيع اتفاقات وعمل تحالفات في اسم تحالف دول الرابطة السوفياتية أسس منظمة الأمن الجماعي التي ضمت إلى إلى جانب روسيا، أرمينيا، وجورجيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وبيلاروسيا، وطاجيكستان وأوزباكستان. حلف الناتو تمدد نحو الشرق رغم التعهدات التي أعطيت إلى غورتاشوف عندما حل الاتحاد السوفياتي أن الناتو لم يتمدد فقد انضمت دول كثيرة مثل بولندا وليتوانيا وهنغاريا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا ودول الاتحاد الي اليوغسلافي باستثناء صربيا إلى الناتو، وقد وصل عدد الدول الأعضاء في الحلف إلى 30 بعد أن كان 17 في سبتمبر (أيلول) 1990 عندما وعد جيمس بيكر وزير الخارجية الأميركي حينذاك، الرئيس الروسي ميخائيل غورباتشوف، بوقف توسع الناتو مقابل حل حلف وارسو. رغم التعهدات لكن الناتو توسع، بوتين بكل اجتماعاته مع الرؤساء الأمريكيين يؤكد على عدم توسع الناتو، بعد اجتماع بوتين مع الرئيس باراك أوباما في سبتمبر 2016 على هامش قمة العشرين التي استضافتها الصين، كرر بالقول عدم توسع الناتو، وقال بوتين بعد الاجتماع أن توسع الناتو لن تمنعه إلا القوة. وقد وصف أوباما ذلك الاجتماع بأنه كان صريحاً للغاية وبالمباشر وأقرب إلى اجتماعات العمل، وهذا يعني أن وجهات النظر مختلفة والمصالح متضاربة. ورغم تحسن العلاقات الأميركية - الروسية في عهد الرئيس دونالد ترامب فإن بوتين فقد الثقة نهائياً بمصداقية الولايات المتحدة، بل في النظام الدولي القائم بأجمله، بل جو بايدن في حملته الانتخابية كان شعاره تأديب روسيا ومحاسبتها. منظمة الأمن الجماعي كان من نتائجها إفشال الانقلاب الذي كاد أن يسقط نظام الحكم في تركمستان وقد بعث بوتين فرق النخبة من الجيش الروسي لإعادة النظام، الأحداث في دول الرابطة السوفياتية السابقة والتي كانت تربط رؤسائها علاقات مع الغرب كانت مدعومة من الغرب بإسقاط تلك الأنظمة التي تربطها علاقات جيدة مع الغرب ومع روسيا في آن واحد، بوتين يعلم علم اليقين أن جميع المظاهرات المطالبة بالتغيير في اسم الديمقراطية هي من صنيعة الغرب بهدف تمدد سيطرته شرقاً. غبي ومغفل من يعتقد أن بوتين لم يتوقع رد فعل الغرب على قراره في إعلان الحرب لنزع سلاح أوكرانيا، بعد وقوع الحرب ومحاضرة روسيا بكل المجالات بما فيها المجال الثقافي بل وصل الحصار في منع بيع القطط الروسية، لذلك بوتين يرفض في العودة إلى النظام الدولي الذي كان قائماً قبل اجتياح أوكرانيا، هذه المعركة لابد أن تأتي بنظام عالمي جديد ينهي سيطرة القطب الواحد، العملية العسكرية تستمر رغم الحصار والتهديد …..الخ حتى لو طالت الحرب يعمل بوتين على اخذ الشرق الأوكراني ربما يعمل به دولة أوكرانيا الشرقية، العمليات العسكرية حول البحر الأسود لم تبقى سوى مدينة اوديسا حال دخولها تصبح أوكرانيا بدون حدود وموانئ بحرية، دول الناتو لم تدخل بصراع عسكري مباشر مع موسكو بسبب الخوف من تحول الحرب إلى عالمية نووية تحرق الجميع، في الختام بالتأكيد الدول الكبرى النووية تواصل الاتصالات المباشرة وبالأخير يتوصلون إلى اتفاق ينهي الصراع ويوزعون مناطق النفوذ فيما بينهم ولا يمكنهم الدخول بحرب نووية تحرقهم جميعا. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 25/3/2022