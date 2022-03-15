رسالتي الى زيلينسكي..

سلام من الله ورحمته وبركاته ..

قال الله في كتابه الحكيم القرآن الكريم وهو كتاب المسلمين ( فأن جنحوا للسلم فأجنح لها وتوكل على الله ) بدأت رسالتي هذه بأية من القرآن لكوني أنا مسلم وعربي وعراقي عرفت ويلات الحرب على نفسي وعلى شعبي ووطني لذلك كتبت هذه الرسالة لك عسى ان تتعظ منها وترجع الى صوابك وتنظر الى شعبك وبلدك بعين الرحمة ..

هل تعلمت الدرس من تلك الحرب؟ أم أنك باقي بنفس العقلية قبل نشوب الحرب؟ الظاهر أنك باقي بنفس العقلية التي غسلها الغرب ومتمسك جدا بأنهم أصدقاء أوفياء ..

أقول لك : أنظر الى مأساة بلادك وشعبك الذي أصبح مشرد بين البلدان يبحث عن ملجأ ولقمة للعيش ، تتفضل عليه تلك البلدان التي تخلت عنك ..

لقد انكشفت وعود أصدقاء فلا سلاح يصلك لتقاتل به وان وصلك فهو لا يكفي ولا يفي بالغرض، ولا المقاتلين الذين جاءوا بهم متطوعين مرتزقة للقتال معك، فأن أعدادهم قليلة، قُتل بعضهم وهرب الاخرين.

عاصمة بلادك كييف محاصرة واغلب مدنك سقطت الواحدة تلو الأخرى، فأنت محاصر، لا يوجد منفذ للهرب، فأن تريد أن تصبح بطل قومي ، فانتظر قتلك بعد أيام .. فأصدقاءك لا يهمهم ان كنت محاصرا أو مقتولا ..

أنظر الى شعبك فالعشرات منهم يوميا يسقطون قتلى، أرحم من تبقى منهم، وحافظ على البنى التحتية الباقية لبلدك، وأدخل في مفاوضات جادة مع عدوك من أجل شعبك ووطنك ولا تستمع الى طنين الغرب من أصدقاءك فأنهم وعدوك وخانوك .. وانهم ينطبق عليهم المثل الشعبي العراقي (يوصلونك الى النهر ويرجعونك عطشان) .

الكاتب / الحاج هادي العكيلي