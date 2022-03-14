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ملاحظات على منحة ١٠٠ الف.


 

أقر مجلس الوزراء اليوم مجموعة من القرارات الخاصة بمواجهة ارتفاع الأسعار واتخاذ إجراءات بدعم الامن الغذائي في البلاد ومنها :

إعطاء منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار لمرة واحدة باسم (منحة غلاء المعيشة) تقدم الى الفئات التالية: -

1- المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا أقل من مليون دينار شهريا.

2- الموظفون ممن يتقاضون راتب أقل من 500 ألف دينار شهريا.

3- الرعاية الاجتماعية ( شلع قلع )

4- معدومي الدخل ..

ومن الملاحظات على هذه المنحة هي

1- ان هذه المنحة لم تضع الحل النهائي والجذري لارتفاع أسعار المواد بل انها تصبح عامل مشجع لزيادة ارتفاع الأسعار، وقد خضنا التجربة أيام الحصار على بلدنا . وهي بحد ذاتها ذر الرماد في العيون.

2- ان نسبة الموظفون الذين يتقاضون راتب شهريا أقل من 500 ألف لا يشكلون نسبة عالية احتمال يشكلون 2% من مجموع الموظفين ،وهذه الشريحة بحاجة الى دعم .

3- لا نعرف كيف يحدد معدومي الدخل ، هل هم أفراد أم أسر ؟ احتمال استخدام gps في تحديدهم !!!، واحتمال تصبح باب من أبواب الفساد ، واستغلالها من قبل الأحزاب والتيارات الفاسدة بشمول جماعتهم .

الحلول التي نراها مناسبة وهي :

ا-شمول الموظفين الذين يتقاضون راتب شهريا أقل من مليون لزيادة نسبة عدد المشمولين بالمنحة.

ب-تحديد معدومي الدخل وفق معايير وضوابط محددة تحددها وزارة التخطيط.

ج-فتح استيراد المواد الغذائية وفق قوائم محدد لفترة محددة مع رفع الرسوم الكمركية عنها.

د-تسعير المواد الغذائية التي تم استيرادها والمعفية من الرسوم الكمركية ومراقبة السوق.

ه-إنزال اشد العقوبات بالتجار الذين يتلاعبون بالأسعار ومنها مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.

ح-والأفضل عما ذكر أعلاه بأن تقوم الحكومة بتوزيع حصة إضافية على تلك الشرائح وفق البطاقة التموينية سوف تساعد على انخفاض الأسعار والابتعاد عن الروتين والفساد المحتمل في التوزيع.

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