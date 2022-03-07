المقالات

الحياد المبدأي في الحرب الروسية الأوكرانية 


ماجد الشويلي *||   الحياد المبدأي لايعني الانعزال والانكفاء . كما أنه لايعني النأي بالنفس وفقدان الموقف ، بل هو الموقف بحد ذاته،  حينما يستلزم الأمر حياداً يوضح ملابسات الأزمة والصراع ويؤشر للعلة فيه.  إن أول من اتخذ موقف الحياد المبدأي  وجسده ببراعة ودقة  متناهية هو أمير المؤمنين (ع ) إبان الثورة على الخليفة عثمان ، فلم يكن آمراً بالثورة ولا ناهيًا عنها . لكنه في الوقت ذاته كان قد بين بكل وضوح مالطرفي النزاع وما عليهما  حين خاطب الثوار قائلاً (( اِسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ اَلْأَثَرَةَ وَ جَزِعْتُمْ فَأَسَأْتُمُ اَلْجَزَعَ وَ لِلَّهِ حُكْمٌ وَاقِعٌ فِي اَلْمُسْتَأْثِرِ وَ اَلْجَازِعِ ))  وهذا عين ما لمسناه في خطاب الامام الخامنئي بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية؛ فالإمام الخامنئي لم يؤيد الاجتياح الروسي لأوكرانيا ، لكنه في الوقت ذاته بين المسبب الرئيسي للأزمة وحدده بالأمريكان الذين فاقموها. وهذا الموقف من بين جملة من المواقف المبدأية التي اتخذتها الجمهورية الاسلامية ؛ فحين احتلت أمريكا العراق لإسقاط نظام صدام المقبور،  خطب الإمام الخامنئي في الجمعة  الأولى  التي تلت ذلك الإحتلال وقال بأننا لن ننحاز لطرف ضد طرف آخر في هذا الصراع ، ولكن لو تحول الصراع بين الشعب وأمريكا فإننا لن نقف على الحياد مطلقاً وسنقف لجانب الشعب العراقي .  وهذا ماحدث بالفعل بعد انطلاق الشرارة الاولى للمقاومة في العراق. فقد وقفت الجمهورية لجانب الشعب العراقي في مقاومته للإحتلال والإرهاب  فيما بعد وقفة حازمة .  لذا يمكننا أن نستشف معنى الحياد المبدأي في خطاب الامام الخامنئي بعد الأزمة الأوكرانية بأنه القدرة على تقديم البديل الحضارى لثقافة الشرق والغرب المتناحرة ايدلوجياً ومصلحياً وحتى كنسياً . فالحياد دون وجود رؤية وهدف وقدرة على بلورة خيار مستقل هو انصهار وذوبان وتلاشي فيما لو وقعت الصراعات الكبرى كالحرب العالمية الثالثة لا سمح الله . بل حتى لو استنزف الشرق والغرب بعضهما البعض الآخر دون حرب عالمية فسينسحب ذلك الاستنزاف ليمحق الدول التي وقف على الحياد دون مقومات. ومن هنا فإن البديل هو الحضارة الأسلامية وهي نمط التعايش السليم والطيب بين الأمم والشعوب  وهو المعنى الحقيقي لقول الامام الخميني (رض) ((لاشرقية ولا غربية جمهورية إسلامية)) وهو المشروع الذي طال انتظاره ، ولعل معطيات ومؤشرات الصراع بين روسيا وأوكرانيا تشي بأنها  فيها مندوحة تبرز من خلالها معالم الحضارة الإسلامية. كما برزت معالم المدرسة الإمامية على يد الباقرين عليهما السلام غداة صراع الأمويين مع العباسيين .   *مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخط المستقيم و الخط المنحرف
الحياد المبدأي في الحرب الروسية الأوكرانية 
نصفُ العلاج إكتشاف الداء..
أوكرانيا..وتدمير العراق
الغرب المتعجرف وروسـيـا حـامـيـة الأرثـوذكسـيـة
الحسين حياة.. 
روادع بناء المجتمع
ياجونسون!..{وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ}
فساد يختفي ويتستر في ظل فساد
من سيحكم دولة كوردستان بعد الاستقلال!؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 93.46
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 406.5
ريال سعودي 393.7
ليرة سورية 0.59
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.9
التعليقات
بياض الثلج : السلام عليك يا مولاي ياموسى الكاظم عليه السلام اقضي حاجة كل محتاج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الملا الشيباني : نسأل الله لكم التوفيق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد علي : احسنتم التفاته رائعه ومقال رأئع جزام الله عن الحسين خيرا ...
الموضوع :
الفساد يتمدد نحو زائري الحسين..!
عمار الموسوي : عظم الله اجرك يارسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين بمصاب الإمام الكاظم عليه السلام وعجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
Mansour : اعتقد ان العالم يشهد ولادة نظام دولي جديد، لان ولادة اي نظام دولي لا تتم الا بعد ...
الموضوع :
روسيا و امريكا : نحو دبلوماسية الخطوط الحمراء وليس الحرب .
حاج حيدر : السلام عليكم متى تكونوا شجعان وتعلنون عن الاسماء الى متى يبقى الخنوع الخوف راكبكم ...
الموضوع :
الفتح يتهم أطرافا سياسية بالسعي لإشعال فتنة طائفية
ابو حسنين : اعتقد بان الصدر وقع بجنون العظمه بعد نصب نفسه الاه على تياره (هرملته) يريد يستعبد الشعب ويسحق ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
حسبي الله ونعم الوكيل : مأساة ليس فقط في طريقة استدعاه لكن لو وقفت لمدة الساعة التي حددتها صف لي لطفا شكل ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
مواطنة : احسنتم وعظم الله اجوركم لكن لي مداخلة حول عنوان المقال شخصية المراة الاسلامية القيادية ان القيادة لاتختص ...
الموضوع :
شخصيّة المرأة الإسلاميّة القيادية
مواطنة : اولا شكرا للكاتب على الاشارة للموضوع لتوعية الاهل والحقيقة الصارخة التي لابد ان نعيها ان المدرسة مكان ...
الموضوع :
خطر المثلية يدق ابواب مدارس البنات..!
فيسبوك