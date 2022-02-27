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كاكا مسعود .. شلونك


بعد أن صدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراها بخصوص عدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كوردستان رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٧.أهم ما جاء بهذا القرار

١- إلغاء قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٧لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

٢- إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية.

٣- تمكين وزارة النفط الاتحادية من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.

٤- لوزارة النفط الاتحادية الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.

٥- إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.

خرج علينا كاكا مسعود في بيان هاجم به قرار المحكمة الاتحادية وقال إنه قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة اقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق”. انت متى كنت تعترف الدستور العراقي وتعمل به ؟ بل انت كنت دولة في بطن دولة . والاكثر من ذلك انك كنت تسير الامور بما تشتهي به نفسك ومصلحتك ضاربا عرض الحائط الدستور ..

لقد كنت من المعوقين لاصدار قانون النفط والغاز الاتحادي داخل مجلس النواب .. لقد نهبت ثروات الجنوب بحجج واهية .وكانت جميع الحكومات الاتحادية المتعاقبة تجاملك من أجل وحدة الصف العراقي على الرغم من وجود النزعة الانفصالية لديك .. وقد فشلت في الاستفتاء على الانفصال بأرادة الشعب الكردي الذي أصبح اغلب شبابه لاجئين في اوربا بسبب الجوع والحرمان والفساد ..وتنعم عائلتك بخيرات هذا الشعب ..أخذ العبر من الذين سبقوك في الحكم فكيف كانت نهايتهم ..

ان أي حكومة اتحادية قادمة تعقد الصفقات المشبوه معك سيكون لها القانون والشعب بالمرصاد .. ولم تنطلي على شعوب المحافظات المنتجة للنفط أي ذرائع باعطاء خيراتها اليك ..

وتقول سندافع عن الحقوق الدستورية بقوة .. عن أي حقوق دستورية تدافع ؟ ..انت ناهب خيرات الشعب من الشمال الى الجنوب وجعلت المحافظات المنتجة للنفط بقرة حلوبة .. كفاك .. المحكمة الاتحادية قالت قرارها العادل ولا رجعت فيه ..

شلونك هس بهذا القرار ..

الكاتب / الحاج هادي العكيلي

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