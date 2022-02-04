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أغلبية .. أقصائية


 

يبدو أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر متمسك بمبدأ ( الأغلبية الوطنية ) في تشكيل الحكومة القادمة .. وهذا المبدأ قد رفعه غيره من زمان ولم يفعل لأمور كثيرة يفرضها الواقع السياسي العراقي .

أن الوضع السياسي العراقي لا يتحمل (الانسداد السياسي ) بل يحتاج الى الفرج والتنازل وتقديم مصالح الشعب على المنافع الشخصية .

ان عناد السيد مقتدى الصدر بأبعاد السيد المالكي من المشاركة في تشكيل الحكومة القادمة هو استهداف شخصي قد يدفع الوضع العراقي الى عدم الاستقرار الأمني .

ان المرحلة القادمة تتطلب التكاتف والتعاضد ضد المؤامرات الدولية التي تريد ان تفتك بالبلد وان بعض الأطراف لا يعي لتلك المؤامرات، متمسك بالأغلبية

الوطنية وهي بحد ذاتها أغلبية أقصائية .

لو كانت أغلبية وطنية يجب ان يكون جزء من الشيعة والكرد والسنة في المعارضة وجزء منهم في المولاة ، ولكن الذي يحدث هو اقصاء طرف معين بعينه لوجود خلاف شخصي قد يدفع البلد الى أوضاع مسدودة يكون الخاسر الوحيد هو الشعب العراقي ..

الكاتب / الحاج هادي العكيلي

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