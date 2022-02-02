المقالات

وجه الصلة بين عودة الخميني وظهور المهدي "عج"


   ماجد الشويلي *||   ثمة أوجه للشبه بين عودة الإمام الخميني الى شعبه المسلم في إيران ، وظهور بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن (عج) مع فارق المرتبة والمنزلة الربانية بينهما. فالإمام الخميني (رض) عاد من بعد غيبة طويلة عن شعبه وأمته بفعل الظالمين والمستكبرين. وكذلك سيكون للحجة المنتظر ظهور وعودة لامته وشيعته بعد غيبة طويلة وكبيرة بفعل الظالمين والمستكبرين الإمام الخميني  في غيبته كان يتواصل مع أمته عبر وكلائه . وكان يشاطر شعبه همومهم ،ويشاركهم معاناتهم ،ويبدي لهم النصح ، ويقدم لهم التوجيه والارشاد.  ويذكي في نفوسهم وضمائرهم روح المواجهة مع المستكبرين .وهو عين ما يقوم به الحجة المنتظر عج من مهمة عظيمة . فالمهدي ع لم يقطع صلته بأمته ، وتواصل معها من خلال وكلائه ، وكان قد أخذ العهد عليها أن تبرز للمستكبرين ولاترضخ لطغيانهم وغطرستهم.  روح الله الخميني نزل من السماء (الطائرة) في نزول يحاكي ظهور المهدي عج المبعوث من السماء. الخميني أول ما زار زار مقبرة الشهداء الذين ساروا على نهج الحسين ع .والمهدي عج أول مايزور قبر الحسين ع . الخميني شق عباب التحديات ، وحضر بين الثائرين في أوج ثورتهم   رغم التهديد والوعيد والمخاطر الجمة . وكذلك هو المهدي المنتظر (عج ) سيقود الثورة بنفسه  ويتبر الباطل تتبيرا. الخميني جاء بثورة اسلامية نقية لم يستند فيها لقوى الشرق أو الغرب(لاشرقية ولا غربية) والحجة المنتظر عج سيقيم دولة العدل الالهي اتكالاً على الله وحده. تكالب على ثورة الخميني الشرق والغرب ، وسيتكالب على دولة المهدي عج كل اشرار العالم.  اسس الامام الخميني الحرس الثوري،  وسيكون بحوزة المهدي عج الملايين من حراس ثورته ونهضته. الخميني جاء وأقام دولة ، وصاغ نظام،   والمهدي عج سياتي لتأسيس دولة العدل الالهي. الخميني انتصر وانتصرت الجمهورية على  اعدائها في الحرب ، وستنتصر دولة المهدي عج العظمى في حربها على المستكبرين. دولة الخميني وقفت الى جانب جميع المستضعفين  بمختلف انتمائاتهم  العرقية والإثنية والجغرافية وغيرها ، والمهدي عج سيقف الى جانب جميع المستضعفين. طالب الامام الخميني بتحرير فلسطين وتبنى القضية الفلسطينية ، ودعم جميع المقاومين . وذلك عين ما سيقوم به المهدي عج الخميني لم يداهن المستكبرين،  ولم يتنازل لهم قيد انملة ، وهذا ملاك حركة المهدي وتعاطيه مع الظالمين. أصبحت الجمهورية الاسلامية محط احترام الموالين والمناوئين وهكذا هي دولة المهدي عج. قبل الخميني أن تناديه الأمة بالأمام ؛ كي تعتاد على مناداة الامام المهدي عج . وتشتاق لرؤيته وتتطبع على   التمحور  حول الامام المهدي عج. استند الامام الى رأي الأمة في تعيين النظام الذي يحكمها ؛ وهي صورة أقرب ماتكون لبيعة الناس للمهدي عج يوم ظهوره. عاد روح الله وكانت عودته وبالاً على الظالمين ورحمة للمستضعفين.  وهكذا هو ظهور المهدي عج. انقسم الناس على ثورة الخميني بين مؤيد ورافض . وهكذا سينقسم الناس على ثورة الحجة المنتظر عج واجهت الثورة الخمينية الوان الصعاب ومختلف التحديات ، وستواجه دولة المهدي عج من ذلك الشئ الكثير ، حتى لا يظن أحد أن نهضة المهدي عج نزهة . امتلكت دولة الخميني ناصية العلم، وستكون دولة المهدي عج مناراً للعلوم والمعرفة. مهدت دولة الخميني (رض) للمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وستمهد دولة المهدي عج (للجنة) فسلام على روح الله (الممهد الأكبر) ورحمة الله وبركاته   *مركز أفق للدراسات والتحليل
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق..وموت مختلف..! 
المرأة في عشرة الفجر المباركة..
أكتب من موقع الالتزام بقضايا أمتي، وليس الاسترخاء الفكري
لو كان محمد توفيق هو الرئيس؟!
الفاتحة لاتجوز على الكافر..!
الوطن غير مخصص للبيع..
وجه الصلة بين عودة الخميني وظهور المهدي "عج"
بوتين "المتوبتن"
الحذر الحذر من قطر ..!
القاهرة والدوران في فلك العدوان 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك