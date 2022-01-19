حسجة ..حمد

الحسجة تلك المفردة الشائعة في عالم الشعر الشعبي العراقي كثيرا .وبما أن أغلب الشعب العراقي يتذوق الشعر الشعبي أو يكتبه وبما أن لديهم الإحساس السياسي ويتابعوا الاحداث والتطورات التي يمر بها البلد . وعندما نتحدث باللغة الدارجة ونقول بيت من الشعر ظاهره يختلف عن باطنه نقول أن هذا البيت فيه حسجه أي فيه قصد أخر غير المعنى الظاهر في البيت .

فقد أخذت أيقونة حمد صداها على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام ، يتسأل البعض من هو حمد؟

حمد هو أسم عراقي لشخصية رمزية مجهولة يكتب عنها استهزاءا بالوضع السياسي المتردي في العراق..

وبما ان البلد يمر بأحداث كثيرة عالقة في فكر المواطن العراقي لذلك اتخذ من ايقونة ( حمد ) ليعبر عن بيت من الشعر فأن المعنى الظاهر لا يحتاج الى تفسير والباطن يفسره القارىء الى عدة تفاسير لأنه يتناسب مع كثير من الاحداث التي مرت او مازالت عالقة في فكر القارىء والأصل هو ليس لبيت الشعر البليغ سوى تفسير واحد او معنى واحد هو ذلك المعنى الذي في سويداء قلب القائل .

ومن بين تلك الحسجة الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ( حمد ) ...

حمد شابع فشك .... وحمود شابع صيت

الكاتب / الحاج هادي العكيلي