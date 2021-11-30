المقالات

قراءة في تصريحات مستشار الأمن القومي


 

ماجد الشويلي *||

 

قدم السيد الاعرجي تقريره حول حادثة استهداف منزل رئيس الوزراء؛ وكالعادة التي دأبت عليها تقارير اللجان التحقيقية في مثل هذه الحوادث الكبرى والمهمة، كانت نهاية التقرير سائبة فضفاضة .

ومع ذاك يمكن ان نسجل وعلى نحو العجالة بعضاً من الملاحظات ؛

أولا:-أكد السيد الأعرجي أن اللجنة التحقيقية خلصت الى أن الهجوم على منزل رئيس الوزراء تم بطائرتين مسيرتين ، لكنه في الوقت ذاته أكد أن الرادارات ويقصد المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء بالطبع لايمكنها رصد الطائرات المسيرة التي تطير بمستوى منخفض .

وهنا ترد هذه الملاحظة:-

إن كان المقصود  أن الطائرات التي استهدفت منزل الكاظمي كانت تحلق بمستوى منخفض فإذن كيف تم كشفها؟

وان كان المقصود هو أن هذه الطائرات لم تات بمستوى منخفض فهذا يعني أن ذكر هذه الجملة ليس له مبرر .

وهل أن من يستخدم هذه الطائرات لا يعرف أن طيرانها بمستوى منخفض يحجبها الرادار فيعمد للتحليق بها عالياً  في مثل هذه المهمة الحساسة جدا حتى تكون مكشوفة ؟!

يبدو ان ثمة اضطراباً وتردداً في تحديد حالة الطيران ليس محسوماً بعد .

ثانياً :- ذكر التقرير أن الهجوم تم بمقذوفتين انفجرت احداهما ولم تنفجر الأخرى ولم يوضح التقرير نوعية هذا المقذوف وحجمه ؛

هل هو قنبرة ، ام إنه قنبلة ، أم نوع آخر من المقذوفات كالصواريخ الموجهة الصغيرة والمتوسطة.؟

باعتبار أن الصاروخ الموجه  دون اطلاق يصعب سقوطه على نقطة محددة بدقة. وأما اذا كان موجها فهو لاينفصل عن الطائرة الا بالاطلاق .

فكيف سقط المقذوف دون ان ينفجر.؟!

ثالثاً:- ذكر التقرير أن اللجنة التحقيقية ارسلت فريقين من مكافحة المتفجرات والادلة الجنائية،  ولكنهم فوجئوا بقيام مفرزتين تابعتين للادلة الجنائية ومكافحة المتفجرات بتفجير المقذوف دون رفع البصمات.

وهنا ترد بعض الاستفهامات.

من الذي أرسل هاتين المفرزتين

ماذا كان موقف الفريقين اللذين ارسلتهما اللجنة التحقيقية؟

هل رفضا التفجير  ؟

هل وافقاهما على التفجير؟

وماذا كانت افادتهما بالتحقيق؟

ثم اليس الفريقان اللذين تم ارسالهما من قبل اللجنة التحقيقية اعلى مرتبة من المفرزتين التابعتين للداخلية؛ فلماذا تصرفا دون أوامر ؟

رابعاً:- ذكر التقرير أن لدى الجهات الأمنية احداثيات دقيقة عن محل انطلاق لطائرتين وهبوطها .وهنا يبرز السؤال الآتي؛

كيف تم رصد مسارات الانطلاق والعودة لهاتين الطائرتين إن كان الرادار لايرصد الطائرة المسيرة وهي تطير بمستوى منخفض . وهب أنهما كانتا تحلقان بمستوى عالي وتم رصد انطلاقهما وموقع هبوطها فلماذا لايعلن عنه ؟

خامسا:- يؤكد التقرير ان احدى الطائرتين كانت من صنع محلي فهل يتوخى التقرير

حصر التحقيقات في الاطار المحلي؟!

سادساً:- التقرير ترك الباب مفتوحاً للاستعانة بالجهد الاستخباراتي والتقني الخارجي.

سابعاً:- طالب التقرير من لديه أدلة اضافية تقديمها للجنة وأكد أن مجرى التحقيق بعيد عن السجال السياسي

ثامناً:-تاكيد اللجنة على انهم ليسوا في وارد اتهام احد أو جهة معينة يشي بأن ملف الاستهداف سيخضع لتسوية ما (وتطمطم السالفة)!!

 

*مركز افق للدراسات والتحليل

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إستهداف الحشد الشعبي يخدم المصالح الصهيونية..
مسرحية الاغتيال وصلت إلى مراحلها الأخيرة !!
ما يزال ينتظر!
اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني..المتغيرات في المواقف
قراءة في تصريحات مستشار الأمن القومي
اقامة الدولة بالعراق بين الممكن والمستحيل..!
مشروع مارشال عراقي
الأردن سكين خاصرة العراق..
عاصفة ازمات او مواجهات
الحوادث العراقية بنيران الديمقراطية الأميركية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
مواطنة : عظم الله اجوركم ...
الموضوع :
ألقاب الزهراء(ع) تعكس مكانتها وتبيِّن تقصيرنا!
اياد عبدالله رمضان حسين علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي موظف عنده خدمه بالخمس وثلاثين سنه قبل داعش طلع للتقاعد وكان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن نجم : ليتنا نستفيد من التجربه الايرانيه وليت سياسيينا ومنظرينا يأخذوا هذه المسأله بجد ولا يألوا جهدا فيها لان ...
الموضوع :
إيران صراع مع الاستكبار لَن ينتهي، وضمانات البقاء هيَ القوٍَة
رسول حسن نجم : توضيح اكثر من رائع.. فعلا مشكلتنا الان هو عدم تمييز العدو من الصديق من قبل الكثيرين مع ...
الموضوع :
خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين..!
رسول حسن نجم : والله كلامك هذا في وسط الهدف ولم ارى فيه حرفا واحدا زائدا او انشاء وهي والله الحقيقه ...
الموضوع :
امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!
الدكتور مسلم شكر : بارك الله فيك اجدت واصبت كبد الحقيقه ...
الموضوع :
كذبة حب الوطن..!
علي عبدالامير : الذي ينكر ما ورد بالمقالة عليه ان يقراء التاريخ ويدرس الجغرافية … اما تقول ان العراقيين اكديين ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : لافض الله فاك وجزيت خيرا.. فالشهادات(لاسيما في عراقنا الجريح) اصبحت مكمله للبدله الراقيه وباقي مستلزمات القيافه ولقد ...
الموضوع :
الشهادة العلمية والفخرية..هوس وموضة وأبتزاز 
فيسبوك