المقالات

أجريت الانتخابات نبارك للفائزين..


  نعيم الهاشمي الخفاجي ||   تعرض شعب العراق لحملات اعلامية مضللة للتشكيك في موعد أجراء الانتخابات، شعب العراق وبالذات المكون الشيعي تعرضوا الظلم والاضطهاد طيلة قرون من الزمان أنتجت لنا بيئة اجتماعية بسيطة جاهلة أنتجت لنا طبقات سياسية وثقافية لاتميز مابين الصديق والعدو ولم تحسن حتى الاختيار الصحيح بل وتعدى ذلك أصبح الاتباع لايفهمون حتى بيانات قادتهم الدينيين والسياسيين، تجد زعيم ديني سياسي ينتهج نهج المقاومة لكن الكثير من اتباعه يخطئون فهم مايريده منهم زعيمهم ويملئون الساحة ضوضاء وارباك تسمح لعتات فلول البعث في خرق ساحتنا لقتل شبابنا وحرق مدننا. بكل الأحوال أجريت الانتخابات وامس كنت في بغداد وتجولت في عدة مراكز انتخابية في الحبيبية ومدينة الصدر ورأيت على سبيل المثال أتباع التيار الصدري اكملوا التصويت هم وعوائلهم قبل الساعة العاشرة صباحا وبطريقة منظمة ووفق حسابات من منطلق الفوز  كان عمل منظم يفترض في الكيانات الأخرى الاستفادة من هذا الأسلوب المنظم الناجح، الذي يهمني المشاركة في الانتخابات اليوم أعلنت المفوضية من خلال بيان رسمي أن نسبة المشاركة كانت ٤١% هذه النسبة تشبه نسب إلى انتخابات أجريت في دول أوروبية ديمقراطية، عدد من صوت بلغ ٩ مليون ناخب وايضا تم إلغاء تصويت الخارج حيث يوجد ملايين العراقيين المهاجرين والمهجرين ولو أضيفت النسبة للمصوتين فتكون النسبة تجاوزت الخمسين بالمائة، ‏نبارك لمن فاز في مناطق المكون الشيعي، الأطراف الخاسرة هم سبب لخسارتهم قربوا كل خائن وحرامي ومنافق وابعدوا كل مناضل ووطني وشريف لذلك على الأطراف الخاسرة احترام نتيجة الانتخابات وعليهم الاستفادة من هذا الدرس، دمار وخراب العراق وبالذات المكون الشيعي ، بسبب أنانية  ونرجسية غالبية قادة المكون الشيعي  وصراعاتهم الداخلية ، واستحواذهم على الكثير من مقدرات العراق وحرمان غالبية أبناء شيعة العراق من أبسط حقوقهم،  بل وصلت بهم الحالة  نسياهم لقاعدتهم الجماهيرية وقواعدهم الانتخابية وتعاليهم وتكبرهم وغرورهم، وصلوا اليوم الى نهاية تليق بهم  مهزومين يندبون حظهم العاثر، وهناك من يعتقد به  الكثيرون انهم يعتقدون ان فشل كتلة الفتح هو اندحار الحشد او انحسار شعبيته وهذا وهم رسمه المغرضون،  الحشد لازال هو جهاز تابع للدولة، في الختام يفترض إعادة ترتيب البيت الشيعي من جديد والكف عن المهاترات والصراعات الجانبية. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي  كاتب وصحفي عراقي مستقل.

11/10/2021

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي العراقي بوصلة الأحرار 
أجريت الانتخابات نبارك للفائزين..
الازمة السياسية  الأمريكية وسقف الدين
 (57)  تعليقات على ما ينشر على صفحات الفيسبوك
الكتلة الاكبر في الانتخابات
هذه الانتخابات درسكم الأخير قبل العاصفة
قبل ظهور النتائج ؛؛
وما كسبتم من نتيجة في الإنتخابات فبما كسبت أيديكم 
الانتخابات الوسيلة الوحيدة للتغيير والتجديد
نظرة على الانتخابات 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك